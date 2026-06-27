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Tàu Đô đốc Nakhimov của Nga vượt qua khu trục hạm Zumwalt từ Mỹ

Bạch Dương
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Tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov hiện đại hóa của Nga theo nhận xét đã vượt qua khu trục hạm Zumwalt của Mỹ.

Tàu Đô đốc Nakhimov của Nga vượt trội khu trục hạm Zumwalt của Mỹ năm 2026 - Ảnh 1.

Theo tạp chí Military Watch (MW), tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng mang tên Đô đốc Nakhimov của Nga vượt trội hơn tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ về hỏa lực, khả năng sống sót và tính tự chủ.

Tạp chí phương Tây lưu ý chiếc Đô đốc Nakhimov lớn hơn đáng kể so với khu trục hạm Zumwalt và được thiết kế để tiêu diệt các nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO bằng sức mạnh tên lửa áp đảo.

Ấn phẩm MW nói thêm, trong khi đó nhiệm vụ của tàu Mỹ lại khác - đây là lớp tàu khu trục tàng hình, tự động hóa cao, được thiết kế để hoạt động trong những cuộc xung đột tập trung vào mạng lưới, đặc biệt là để thực hiện các đòn tấn công đơn lẻ, chính xác.

Bài báo chỉ rõ, những ưu điểm của tàu khu trục Zumwalt so với tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov nằm ở khả năng tàng hình và phòng thủ tên lửa.

Các nhà báo cho rằng cả hai chương trình đóng tàu này đều có vấn đề. "Tuy nhiên, chúng vẫn là những lớp tàu chiến mặt nước độc đáo nhất trong hải quân của cả hai nước", tờ MW nhận định.

Tàu Đô đốc Nakhimov của Nga vượt trội khu trục hạm Zumwalt của Mỹ năm 2026 - Ảnh 2.

Tàu khu trục Zumwalt của Mỹ và tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga.

Trước đó, ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ đã nhận định các tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Dự án 1144 Orlan, hiện vẫn đang phục vụ trong Hải quân Nga (trong đó có tàu Đô đốc Nakhimov), là những "pháo đài" trong nhóm tàu chiến mặt nước.

Vào tháng 12/2024, trang Defense News đưa tin tàu khu trục Zumwalt trở thành chiến hạm đầu tiên trong Hải quân Mỹ được cải tiến để mang tên lửa siêu thanh, khi dự án hoàn thành, nó sẽ trở thành phương tiện tác chiến đáng sợ hơn nhiều.

Theo Military Watch
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Tags

Mỹ

Nga

Tàu Đô đốc Nakhimov

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