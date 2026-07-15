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Tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 11711M của Nga đang hoàn thiện và thêm 2 chiếc nữa được chế tạo

Bạch Dương
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Chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn đầu tiên thuộc Dự án 11711M (Dự án 11711 Loạt II) có tên Vladimir Andreyev đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 11711M của Nga hoàn thiện , thêm 2 chiếc đang chế tạo - Ảnh 1.

Hình ảnh con tàu tại nhà máy trong giai đoạn trang bị đã được đăng tải trên báo chí Nga. Đây là chiếc tàu đổ bộ dài 150m dẫn đầu với lượng giãn nước toàn phần hơn 10.000 tấn.

Thêm 2 tàu loại này đang được đóng và chiếc thứ tư có thể sẽ được khởi công trong năm nay.

Tàu đổ bộ Vladimir Andreyev thuộc Dự án 11711M dự kiến sẽ được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương từ cuối năm 2027, nó đã được hạ thủy để trang bị thêm vào cuối tháng 5/2025.

Theo các báo cáo của truyền thông Nga từ tháng 6/2026, việc trang bị nội thất của tàu sẽ hoàn tất vào cuối năm nay và các thiết bị cần thiết đang được lắp đặt.

Hai tàu tiếp theo trong loạt này gồm chiếc Vasily Trushin và Sergey Kabanov, đang ở các giai đoạn khác nhau - tàu đầu tiên dự kiến hạ thủy và hoàn thành vào năm 2026, với việc bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương dự kiến vào năm 2028.

Công việc đóng tàu còn lại bắt đầu vào tháng 7/2025 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đầu những năm 2030 trong Hạm đội phương Bắc. Lễ đặt ky tàu thứ tư, cũng dành cho Hạm đội phương Bắc, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 11711M của Nga hoàn thiện , thêm 2 chiếc đang chế tạo - Ảnh 2.

Hải quân Nga sắp có thêm loạt tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 11711M.

Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đang vận hành 2 tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc Dự án 11711, được đưa vào biên chế lần lượt năm 2018 và 2020. Các tàu thuộc loạt đầu tiên (Dự án 11711) và loạt thứ hai (Dự án 11711M) có sự khác biệt đáng kể.

Chiều dài của chúng tăng từ 135 lên 150m, chiều rộng từ 16,5 lên 19,5m, chiều cao thân tàu lên 11,8m. Lượng giãn nước toàn phần cũng tăng tương ứng, từ 6.600 lên 10.800 tấn.

Các đặc tính hoạt động cơ bản vẫn giữ nguyên (tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ - 33km/h), trong khi tầm hoạt động tăng từ 4.000 lên 5.000 hải lý (từ 7.400 lên 9.200km).

Kích thước tăng lên cho phép bổ sung số lượng xe và binh lính được vận chuyển - từ 36 lên 40 xe bọc thép, và từ 300 lên 400 lính thủy đánh bộ. Số lượng trực thăng tối đa đóng trên tàu cũng tăng từ 3 lên 5 (nhóm không quân gồm 4 chiếc Ka-52K hoặc 5 chiếc Ka-29), sàn đáp trực thăng được mở rộng.

Hệ thống vũ khí trên tàu đổ bộ Dự án 11711M đã được mở rộng bao gồm pháo đa năng AK-176MA 76mm. Trước đây Dự án 11711 chỉ sử dụng vũ khí cỡ nhỏ gồm 1 pháo nòng đôi AK-630M-2 Duet cỡ 30mm, và 2 súng máy hạng nặng MTPU Zhalo 14,5mm.

Có thể các loại vũ khí khác đã được bổ sung, do nhu cầu ngày càng tăng đối với phương tiện chống máy bay không người lái, nhưng chưa có thông tin nào được công bố.

Nhìn chung ngoại hình của Dự án 11711M rất khác biệt với cấu trúc thượng tầng khổng lồ, số lượng lớn ăng ten thiết bị điện tử có thể dễ dàng nhận thấy, sàn đáp trực thăng cũng được mở rộng đáng kể.

Theo Topwar
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