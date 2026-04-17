Tàu chở khoảng 1,5 triệu thùng dầu nghi của Nga bất ngờ được thả sau khi bị vây bắt, đi thẳng đến một nước châu Á

Vu Lam |

Tàu chở dầu Deyna, bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, đã rời khỏi lãnh hải Pháp sau khi bị xử phạt vì sử dụng “cờ giả”.

- Ảnh 1.

Theo thông báo từ giới chức hàng hải Pháp, con tàu đã được phép rời đi sau khi chủ sở hữu nộp phạt theo phán quyết của tòa án tại Marseille. Trước đó, ngày 15/4, tòa án kết luận chủ tàu vi phạm do không chứng minh được quyền sở hữu hợp lệ, cụ thể là thiếu đăng ký quốc tịch rõ ràng. Mức phạt không được công bố, nhưng phía công ty đã cam kết nhanh chóng đăng ký lại cờ cho tàu.

Deyna là tàu chở dầu dài khoảng 250 mét, được đóng năm 2005, thuộc sở hữu của công ty Sino Ship Management có trụ sở tại Hong Kong. Deyna là tàu có kích cỡ Aframax hoặc Suezmax, với khả năng chở khoảng 600.000 - 1,5 triệu thùng dầu.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, đến ngày 16/4, con tàu đã di chuyển xuống phía nam bờ biển Pháp, cách Barcelona hơn 300 km và đang hướng về châu Á, với điểm đến dự kiến là cảng Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trước đó, ngày 20/3, lực lượng hải quân Pháp đã chặn và kiểm tra Deyna trên Địa Trung Hải khi tàu đang di chuyển từ cảng Murmansk (Nga). Tại thời điểm đó, tàu treo cờ Mozambique, nhưng các tài liệu trên tàu làm dấy lên nghi vấn về tính hợp lệ của đăng ký quốc tịch.

Chiến dịch kiểm tra được tiến hành với sự phối hợp của các đồng minh, trong đó có Anh và dựa trên Điều 110 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển - cho phép kiểm tra tàu trong trường hợp nghi ngờ gian lận quốc tịch. Sau khi bị chặn, tàu đã được áp giải về cảng Marseille-Fos để phục vụ điều tra.

Tổng thống Emmanuel Macron khi đó khẳng định Deyna là một phần của “hạm đội bóng tối”, mạng lưới tàu chở dầu mà Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine.

Đây là tàu thứ 3 thuộc nhóm này bị Pháp bắt giữ trong thời gian gần đây, cho thấy các nước châu Âu đang siết chặt kiểm soát hoạt động vận tải dầu bị nghi vi phạm lệnh trừng phạt. Trước đó, Paris cũng từng chặn giữ và xử phạt một số tàu tương tự nhằm siết chặt dòng chảy dầu của Nga ra thị trường quốc tế.

Trong suốt quá trình rời khỏi vùng biển Pháp, Deyna vẫn nằm dưới sự giám sát của cơ quan hàng hải nước này cho đến khi ra khỏi khu vực tài phán. Điều này phản ánh mức độ thận trọng của Pháp trong việc xử lý các tàu bị nghi liên quan đến hoạt động “lách luật” quốc tế.

Phía Nga đã lên tiếng phản đối vụ việc, cho rằng các hành động chặn và áp giải tàu của phương Tây là “không thể chấp nhận” và vi phạm quyền tự do hàng hải. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và chỉ trích điều mà họ gọi là “cách tiếp cận mang tính áp đặt” của phương Tây.

Theo Tass; Liga﻿

