Tàu chở dầu nghi của Nga treo cờ quốc gia khác đang di chuyển bất ngờ bị vây bắt

Vu Lam |

EU đang đẩy mạnh hoạt động kiểm soát tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng tối".

Hải quân Bỉ đã thu giữ một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga sau khi phát hiện con tàu treo cờ giả và sử dụng giấy tờ bị làm sai lệch để né tránh lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Chiến dịch được tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Bỉ, với sự hỗ trợ trực tiếp từ lực lượng hải quân Pháp.

Con tàu này mang tên Ethera, được đăng ký dưới cờ Guinea, nhưng nhà chức trách cho biết các tài liệu thủy thủ đoàn đã bị làm giả và nhiều chi tiết kỹ thuật không khớp với dữ liệu đăng kiểm quốc tế. Đây là dấu hiệu quen thuộc của các tàu thuộc “hạm đội bóng tối”, mạng lưới tàu dầu mà Nga sử dụng để tránh sự kiểm soát của EU, Mỹ và G7.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken khẳng định quốc gia nhỏ bé này “không đứng ngoài cuộc” trước các nỗ lực né lệnh trừng phạt của Moskva.

“Bỉ là một trong những quốc gia sáng lập NATO và EU, và chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình,” ông viết trên mạng xã hội.

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết trực thăng hải quân Pháp đã phối hợp với lực lượng Bỉ trong quá trình áp tải và kiểm soát tàu.

Ông nhấn mạnh: “Châu Âu quyết tâm chặn đứng mọi nguồn tài chính phục vụ cuộc chiến của Nga tại Ukraine bằng cách thực thi triệt để các lệnh trừng phạt.”

EU đã liệt kê hàng chục tàu dầu bị nghi thuộc hạm đội bóng tối của Nga, cấm các tàu này cập cảng hoặc sử dụng dịch vụ hàng hải của khối. Ethera được xem là trường hợp mới nhất cho thấy mức độ tinh vi của hoạt động vận chuyển dầu lách luật, từ giả mạo quốc tịch, thay đổi nhận dạng đến né tránh giám sát tín hiệu.

Theo Euronews

Nga

