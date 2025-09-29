Tàu tên lửa nhỏ Vyshny Volochek thuộc Lữ đoàn tàu tên lửa số 41, đã đâm vào một tàu chở dầu dân sự hồi đầu tháng 8 năm nay khi đang chạy trốn khỏi máy bay không người lái của Hải quân Ukraine (UAV).

Mặc dù Nga tránh nói về việc con tàu đã bị hư hại trong sự cố không chiến đấu này, các tài liệu mới đây đã xuất hiện trên mạng, xác nhận sự việc chiến hạm va chạm với tàu chở dầu.

Tài liệu xác nhận vụ va chạm giữa tàu tên lửa Vyshny Volochek với tàu chở dầu.

Sự việc này xảy ra tại Biển Azov ở Vịnh Temryutskaya vào ngày 7 tháng 8 - kênh Telegram Cheka-OGPU đã công bố sơ đồ cơ động của tàu tên lửa Vyshny Volochek trong vụ va chạm với tàu chở dầu Nazan.

Hình ảnh về thiệt hại của con tàu, cũng như báo cáo của Thuyền trưởng Hạng nhất (Đại tá hải quân) Oleg Sardin, trong đó mô tả mọi chi tiết về vụ tai nạn này cũng đã xuất hiện.

Theo báo cáo, vào lúc 3h59 sáng, do phát hiện một nhóm máy bay không người lái trên bầu trời (có thể là UAV của Ukraine), con tàu đã được lệnh rẽ sang hướng ngược lại qua mạn trái.

Sơ đồ cơ động của tàu tên lửa Vyshny Volochek trong vụ tai nạn ngày 7 tháng 8 năm nay.

Và chỉ 6 phút sau, vào lúc 4h05 sáng, tàu Vyshny Volochek đã va chạm với tàu chở dầu Nazan ở mạn trái - sự việc này được định nghĩa là "tai nạn liên quan đến việc điều khiển".

Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, mạn tàu và cấu trúc thân đã bị biến dạng, thiệt hại thực tế có thể được nhìn thấy trong bức ảnh bên dưới:

Thiệt hại trên tàu tên lửa nhỏ Vyshny Volochek thuộc Dự án 21631 Buyan-M sau vụ va chạm với tàu chở dầu dân sự

Hiện tại chưa rõ thời gian cần thiết để sửa chữa con tàu trên nhằm đưa nó trở lại hoạt động, nhưng với tình hình chiến sự căng thẳng như hiện nay, dự báo công việc sẽ vô cùng khó khăn.