Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 7 ngư dân thoát chết thần kỳ ở Quảng Ninh

Chiều 19/8, UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa cứu 7 ngư dân gặp nạn trên vùng biển.

Khoảng 11h cùng ngày, Đồn Biên phòng Đảo Trần nhận tin báo, tại khu vực cách đảo Trần Nhạn (xã Thanh Lân, Cô Tô, Quảng Ninh) khoảng 4 đến 5 hải lý có tàu cá đang bị chìm khi khai thác thủy, hải sản.

Đồn Biên phòng Đảo Trần báo cáo cấp trên điều 2 phương tiện cùng 10 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Vũ Văn Khẩn - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, trực tiếp chỉ huy lên đường cứu hộ.

Tới 11h30 cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần phối hợp với một tàu cá của ngư dân kịp thời cứu vớt toàn bộ 7 người trên tàu trước khi tàu chìm.

Ông Nguyễn Đức Mạnh (SN 1983, trú tại xã Quảng Chính, Hải Hà, Quảng Ninh) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu đánh cá biển kiểm soát QN 90716 TS cho biết, do sóng Nam (sóng lừng) rất to, tàu tự bật sàn nước tràn vào gây chìm. Rất may, toàn bộ ngư dân trên tàu được cứu kịp thời.

Quân y Đồn Biên phòng Đảo Trần khám, ổn định sức khỏe cho toàn bộ ngư dân. Hiện công tác trục vớt tàu cá được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Đồn Biên phòng Đảo Trần.