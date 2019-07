Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn trước khi bão số 2 đổ bộ

Liên quan đến cơn bão số 2 đang đổ bộ vào đất liền dọc các tỉnh ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PCCC huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết:

Tàu đánh cá biển kiểm soát HP-90288TS của ông Đinh Khắc Hà (SN1978, trú tại TP. Hải Phòng) đi đánh cá qua địa bàn xã Thanh Lân thì bị mắc cạn và hỏng máy tại khu vực cửa Hồ, trên tàu có 2 thuyền viên.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước diễn biến của cơn bão số 2, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PCCC huyện Cô Tô đã huy động các lực lượng trên địa bàn và phương tiện của ông Phạm Văn Qua (trú tại thôn 1, xã Thanh Lân) ra kéo và lai dắt tàu về nơi tránh trú đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 19h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Nam, cách đất liền các tỉnh, TP từ Hải Phòng đến Nam Định khoảng 180 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và trạm Cô Tô (Quảng Ninh) đã quan trắc được gió giật mạnh cấp 9, trạm Văn Lý (Nam Định) và trạm Cửa Ông (Quảng Ninh) gió giật mạnh cấp 8. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-120 mm/12 giờ, có nơi trên 150 mm/12 giờ).

Từ 19h ngày 3/7 đến 19h ngày 4/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 -15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Đến 19h ngày 4/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên), phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6 -7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa tối 3/7 có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 3/7 đến sáng 4/7 có gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10.

Đêm 3/7 đến chiều 4/7, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100 -150 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ). Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200 mm/24 giờ, có nơi trên 250 mm/24 giờ). Từ đêm 4/7, mưa giảm ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Từ đêm 3/7 đến sáng 5/7, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100 mm/ 24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ).