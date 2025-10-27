Tật xấu khó bỏ của Tăng Thanh Hà

Mới đây, diễn viên Lương Mạnh Hải đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh mừng sinh nhật cùng Tăng Thanh Hà, khiến mạng xã hội đồng loạt "dậy sóng".

Trong khung hình, cả hai cùng đội nón sinh nhật, ngồi trên ghế salon màu cam với vẻ mặt rạng rỡ. Anh cầm chai rượu, cô cầm chiếc bánh kem nhỏ có ngọn nến thắp sáng một khung cảnh ấm áp, giản dị nhưng đầy niềm vui. Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, "ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng và thần thái thanh lịch, như chưa hề bị thời gian chạm tới.

Vẻ ngoài rạng rỡ của Tăng Thanh Hà

Bức ảnh nhanh chóng gợi lại một thời ký ức đẹp khi Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từng là cặp đôi màn ảnh vàng trong bộ phim truyền hình đình đám Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008).

Bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được xem là hiện tượng của truyền hình Việt Nam thời bấy giờ. Với kịch bản nhẹ nhàng, hài hước và đầy cảm xúc, câu chuyện tình giữa cô gái bán sách cũ Trúc (Tăng Thanh Hà) và chàng công tử Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả.

Phim không chỉ đưa tên tuổi cả hai diễn viên trẻ bước lên hàng sao mà còn mở ra thời kỳ hoàng kim cho dòng phim truyền hình Việt đầu những năm 2000.

Hình ảnh cô Trúc với mái tóc ngắn, đôi mắt buồn và nụ cười hiền lành trở thành biểu tượng của một thế hệ. Nhiều câu thoại, phân cảnh và bản nhạc phim vẫn được nhắc lại đến nay, như một phần ký ức thanh xuân của khán giả.

Sau thành công của bộ phim, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng nhiều lần chia sẻ về những kỷ niệm hậu trường đáng nhớ với Tăng Thanh Hà. Ông kể, lần đầu thấy nữ diễn viên trong tạo hình áo dài trắng, ông thậm chí không nhận ra cô vì "hơi... xấu, có vẻ thấp bé". Vũ Ngọc Đãng cũng cho biết càng quay càng thấy Tăng Thanh Hà xinh đẹp.

Tăng Thanh Hà trên phim trường "Bỗng dưng muốn khóc" cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, nữ diễn viên còn khiến cả đoàn phim phải nhớ mãi vì một tật xấu, đó là cô không phân biệt được phương hướng. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bật mí: "Kịch bản viết nhân vật đi xe đạp rẽ phải, Hà sẽ rẽ trái. Kịch bản viết nhân vật rẽ trái, Hà sẽ rẽ phải. Mỗi lần đóng cảnh nhân vật Trúc vội vã đạp xe đi, Hà lại loay hoay không biết đi hướng nào. Cả đoàn nhìn thấy lại cười ầm lên".

Dù có tật xấu khó bỏ đó, Vũ Ngọc Đãng vẫn dành nhiều lời khen cho "ngọc nữ" của mình. Ông cho biết, Tăng Thanh Hà là một trong những diễn viên chuyên nghiệp và đúng giờ nhất mà ông từng hợp tác. Cô luôn làm việc tập trung, tôn trọng đoàn phim và hết mình với từng vai diễn.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà lui về hậu trường, tập trung cho vai trò người vợ, người mẹ và điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Cô hiện là mẹ ba con, điều hành các thương hiệu về ẩm thực và thời trang cao cấp, đồng thời thường xuyên chia sẻ về lối sống xanh, ăn uống lành mạnh và nuôi dạy con gần gũi thiên nhiên.

Giờ đây, khi đã chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho gia đình và công việc riêng, Tăng Thanh Hà vẫn luôn được công chúng yêu mến. Hình ảnh cô mừng sinh nhật cùng người bạn cũ Lương Mạnh Hải như một minh chứng đẹp cho tình bạn bền lâu của hai ngôi sao từng gắn liền với thanh xuân của hàng triệu khán giả Việt.

Sau 17 năm, dù không còn trên màn ảnh, "Trúc" của Bỗng dưng muốn khóc vẫn giữ được vẻ dịu dàng, hồn hậu và phong thái đáng ngưỡng mộ như chính nét đẹp trong sáng, chân thành đã làm nên thương hiệu "ngọc nữ màn ảnh Việt" Tăng Thanh Hà.



