Tắt tất cả các tài khoản và ứng dụng MXH 1 tháng, tôi nhận ra: Đám đông chất lượng thấp không bằng việc ở một mình chất lượng cao! Bạn ưu tú, người xuất sắc sẽ tự tìm đến!

Bạn có thích lướt Facebook hay không?

Tôi rất thích.

Nhưng dần dần tôi phát hiện ra, quảng cáo, tin tức… ngày càng có nhiều thông tin rời rạc tràn ngập trang cá nhân của tôi.

Chia sẻ về cuộc sống ngày một ít đi, năng lượng tiêu cực ngày một nhiều hơn.

Thấy người này hôm nay được tăng lương, người kia được thăng chức, lòng tôi cũng dần trở nên lo âu, vội vã.

Khi một người dành quá nhiều thời gian để quan tâm tới cuộc sống của người khác, họ sẽ rất khó quan tâm tới chính mình.

Vì vậy, tôi đã thử tắt facebook trong vòng một tháng, và thu hoạch lại được khá nhiều điều bất ngờ.

Dưới đây là ba điều tâm đắc mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

01

Không cần so sánh, thoát khỏi sự lo lắng về cái gọi là áp lực đồng trang lứa

Bộ phim ngắn từng đoạt giải Oscar, "The Neighbor's Window" kể một câu chuyện như này.

Nữ chính là một bà nội trợ bình thường, hàng ngày nấu cơm, chăm sóc 3 đứa con, dọn dẹp nhà cửa, chỉ là những công việc nội trợ nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hài lòng về nó.

Một ngày nọ, qua chiếc cửa sổ, cô nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ nhà bên, họ uống rượu trò chuyện, ca hát nhảy múa, ôm hôn, tán gẫu với bạn bè... Cuộc sống muôn màu muôn vẻ đó khiến cô cảm thấy ghen tị.

Mặt khác, nhìn vào chính mình bên cửa sổ…

Hàng ngày ở bên ba đứa trẻ, làm đủ các công việc trong nhà, bận rộn tới mức không có thời gian cho bản thân.

Không so sánh, sẽ không đau thương.

Cuộc sống phía sau khung cửa sổ kia khiến tâm trạng nữ chính ngày càng tồi tệ.

Cho đến một ngày, cô nhìn thấy người đàn ông của ngôi nhà đối diện đã cạo trọc đầu và đang nằm trên giường, sức khỏe có vẻ không được tốt lắm.

Vợ của anh ấy cũng thường xuyên buồn bã, che mặt khóc lóc. Không lâu sau đó, có hai người đến nhà khiêng xác chết đi.

Nữ chính bối rối, chạy theo xuống lầu, không ngờ người vợ nhận ra cô, nói:

"Cô sống ở nhà đối diện phải không? 3 đứa con của cô thật dễ thương.

Chúng tôi thường âm thầm quan sát cuộc sống hạnh phúc của gia đình cô và thực sự rất ghen tị với cô."

Thì ra người đàn ông ở tòa nhà đối diện bị bệnh nan y, biết thời gian không còn nhiều, cặp đôi luôn cố gắng hết sức để được hạnh phúc.

Ngược lại, chính cuộc sống ổn định và trông có vẻ khá đỗi bình thường của cô, lại là cuộc sống mà người khác không thể có được.

Người mà hàng ngày cô thường ghen tị thực ra lại ghen tị với chính cô, đây là điều mà nữ chính chưa bao giờ nghĩ tới.

Một chiếc cửa sổ, hai gia đình, niềm hạnh phúc được so sánh, rất giống với trang cá nhân trên mạng xã hội của chúng ta.

Qua vài câu chữ, vài bức ảnh, người ngoài có thể nhìn thấy được sự hào nhoáng, thấy được mặt tươi sáng trong cuộc sống, nhưng không thể nhìn thấy cuộc sống thường nhật hay những lúc buồn tẻ trốn trong xó xỉnh của chúng ta.

Cuộc sống là vậy, con người ta thường bị ám ảnh bởi việc so sánh với những người mà họ thấy, chúng ta không tìm hạnh phúc trong những gì mình có, mà tìm đau khổ trong những gì người khác có.

Khi bạn được thăng chức và tăng lương, bạn mở trang cá nhân và thấy những người bạn học cũ của mình sớm đã tự do về tài chính.

Khi chồng tặng bạn một thỏi son vào Ngày lễ tình nhân, bạn mở trang cá nhân và thấy bạn trai người ta tặng họ một chiếc ô tô.

Khi con bạn không dễ dàng gì vượt qua kỳ thi, nhưng mở trang cá nhân lên, bạn lại thấy con của người hàng xóm đã giành được huy chương vàng trong kỳ thi Olympic...

Rất nhiều người không bao giờ nhìn thấy những người sống tệ hơn mình, họ chỉ chăm chăm vào những người sống tốt hơn mình.

Cứ thế, cứ so sánh, cứ đối chiếu, rồi càng ngày càng trở nên mất cân bằng hơn, buồn bã hơn, trăn trở hơn.

"Hạnh phúc đến từ việc không so sánh."

Nếu bạn cũng đang rơi vào cái bẫy này, vậy thì chi bằng tắt trang cá nhân, không xem, không nhìn, không so sánh.

02

Không cần lấy lòng ai, ưu tiên sự thoải mái của bản thân

Cách đây một thời gian, cô bạn A giận dữ đến gặp tôi và nói với tôi rằng cô ấy vừa chặn người bạn chung B của chúng tôi.

Thì ra vì tâm trạng vui vẻ nên A đã đăng hai bức ảnh tự sướng của mình lên trang cá nhân.

Vậy mà B lại bình luận ở dưới: Xấu như vậy, ai cho bạn dũng cảm dám chụp ảnh tự sướng vậy?

Dù là đùa giỡn hay thật lòng, tất cả cũng đều khiến A tức giận mà hủy kết bạn với người bạn kia.

Trang cá nhân của mỗi người ẩn chứa vô số hoạt động xã giao.

Đăng ảnh selfie hay viết một đoạn tâm trạng, ít nhiều cũng sẽ được người khác bình luận, đánh giá.

Khi đăng lên trang cá nhân, bạn sẽ quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn.

Khi nhìn vào trang cá nhân, bạn sẽ đánh giá được người kia là người như thế nào.

Khi bình luận trên mạng xã hội, bạn sẽ lo lắng nếu mình lỡ lời thì phải làm sao.

Khi bạn không bình luận về bài đăng của ai đó, bạn lo lắng liệu mình có tỏ ra quá thờ ơ không...

Trong số hàng trăm "Bạn bè" trên trang cá nhân, không phải tất cả họ đều là bạn bè.

Ban đầu chỉ là những người bạn mà mình quen biết, nhưng dần dần, có thêm những người thân trong gia đình, họ hàng, bạn học, đồng nghiệp.

Sau đó, là những khách hàng có mối quan hệ công việc, những người bạn học tiểu học đang kinh doanh hay những anh bán bảo hiểm bằng cách quét mã QR trên đường phố...

Một nơi mà bạn vốn có thể chia sẻ suy nghĩ một cách thoải mái và tự do, dần dần trở nên gò bó và đầy rẫy những lắng lo.

Có những điều, bạn không thể nói, không dám nói và không muốn nói.

Trên thực tế, tình cảm chân thật không phải duy trì chỉ bằng vài cái like trên mạng xã hội.

Một mối quan hệ không ngừng làm hài lòng người khác hay khiến bạn phải suy nghĩ quá nhiều là vô nghĩa và sẽ không kéo dài.

Có một câu nói như thế này:

"Đừng đuổi theo một con ngựa, hãy sử dụng thời gian đuổi theo ngựa để trồng cỏ, và khi mùa xuân tới, tự khắc sẽ có một đàn ngựa chạy tới để bạn lựa chọn."

Thay vì vướng vào những mối quan hệ không thoải mái và không lành mạnh, tốt hơn hết hãy rời xa mạng xã hội, trả lại cho mình một tâm hồn thư thái.

Hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân thay vì cố gắng làm hài lòng mọi người.

Khi bạn trở nên xuất sắc, những người ưu tú tự nhiên sẽ cũng đến với bạn.

03

Không cần ép mình vào đám đông, giữ cho bản thân tỉnh táo nhất

Có một câu nói như này:

Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống hiện tại là - quá nhiều thông tin, quá ít suy nghĩ, online 24/24, bị làm phiền bất cứ lúc nào.

Đám đông chất lượng thấp không bằng việc ở một mình chất lượng cao.

Con người, phải học cách ở một mình và phát triển khả năng ở một mình.

Thoát khỏi trang cá nhân là bước đầu tiên để ở một mình và tỉnh táo.

Trang Tử nói: "Độc dữ thiên địa tinh thần vãng lai."

Chỉ khi ở một mình, tâm hồn mới có thể du ngoạn khắp đất trời, có thể đối thoại với sinh mệnh, với vũ trụ, và phát hiện ra vẻ đẹp của vạn vật trên thế gian.

Đời người, vòng tròn xã giao không nằm ở kích thước mà là sự phù hợp, bạn bè không nằm ở số lượng nhiều mà là ở sự chân thành.

Cuốn "The Crowd: A Study of the Popular Mind" có nói:

Khi một người ở trong một đám đông, chỉ số IQ của anh ta bị giảm sút nghiêm trọng.

Để được công nhận, các cá nhân sẵn sàng bỏ ngoài tai sự đúng sai, đánh đổi chỉ số IQ để lấy cảm giác thuộc về đám đông khiến người ta cảm thấy an toàn.

Khi bạn ở một mình, bạn có nhiều không gian hơn để suy nghĩ, để lý trí và bình tĩnh hơn.

Ý nghĩa của việc ở một mình là không lãng phí thời gian của bản thân cho cuộc sống của người khác vì cái gọi là "đám đông", là không sống theo suy nghĩ của người khác và nhấn chìm tiếng nói bên trong của chính mình.

Càng không đồng hóa chính mình, để đổi lấy sự tin tưởng của những người bạn xã giao bình thường, rồi dần dần trở nên tầm thường và hẹp hòi.

Tôi luôn thích một câu nói như thế này:

"Con người phải tập quen với sự im lặng, tâm phải dần lạnh và tĩnh. Chỉ khi đọc sách, người ta mới chú ý lắng nghe người khác nói, chỉ khi viết, người ta mới lắng nghe những gì đang khuấy động trong thế giới nội tâm của mình."

Nếu bạn cũng khao khát một trạng thái như vậy, thì tôi khuyến khích bạn là một kẻ lạc loài, không ép mình vào những đám đông vô nghĩa.

Tôi tin rằng kiểu cô độc này không phải là cô đơn, mà là một kiểu trưởng thành.

04

Nhà văn Tam Mao từng nói:

Mối quan hệ đẹp nhất giữa những người bạn nằm ở việc "khi tôi cần thì bạn có mặt".

Bạn bè tốt nhất giống như trà ngon, nhạt mà không chát, thơm mà không nồng, ấm áp và không phô trương.

Trang cá nhân hay các nhóm chat, tất cả cũng chỉ là một công cụ để duy trì những mối quan hệ nào đó.

Bạn bè thực sự không bao giờ ở trên mạng xã hội, mà ở trong trái tim, trong cuộc đời bạn.

Tắt mạng xã hội không phải là mục tiêu cuối cùng, ngừng dựa dẫm quá nhiều vào nó và thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực mới là điều cần hướng tới.

Trở về với bản chất của cuộc sống, quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh, lặng lẽ ngắm nhìn một bông hoa nở, thưởng một tách trà thơm.

Cuộc sống là để trở nên hạnh phúc và phong phú giữa những điều nhỏ nhặt như vậy.

