Tất tần tật về Nguyễn Thị Yến Nhi - Tân Miss Grand Vietnam: Body nóng bỏng, từng bị Quế Anh đánh bại, học vấn thế nào?

Đêm 14/9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Tân Hoa hậu sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Khoảnh khắc cô bật khóc trong ánh sáng rực rỡ, đội trên đầu chiếc vương miện đã trở thành hình ảnh đắt giá nhất của đêm thi. Ngay sau đó, mọi thông tin liên quan đến Hoa hậu Yến Nhi đều thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Cận nhan sắc của top 5 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025

Yến Nhi sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 81-64-92cm. Ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi, người đẹp Đắk Lắk đã gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng cân đối. Nhiều khán giả nhận xét cô mang vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Về học vấn, Yến Nhi cho biết cô đã đăng kí học Thạc sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại Học Văn Hiến.

Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết sắp theo học thạc sĩ

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi

Cô chuộng phong cách nóng bỏng, khoe sắc vóc gợi cảm

Ít ai biết rằng trước khi đăng quang, Yến Nhi từng thử sức ở Miss Grand Vietnam 2024 nhưng chỉ dừng lại ở Top 15. Thất bại trước Hoa hậu Quế Anh năm ấy không làm cô nản lòng mà trở thành động lực để trở lại ở mùa 2025 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về hình thể, kỹ năng trình diễn và ngôn ngữ. Trong suốt hành trình năm nay, Yến Nhi liên tục ghi điểm ở các vòng thi phụ, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau một năm rèn luyện. Cô cũng nhiều lần thể hiện khả năng thuyết trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và mạch lạc – yếu tố quan trọng cho một đại diện sắc đẹp quốc tế.

Trong hồ sơ đăng ký dự thi, Yến Nhi cũng chia sẻ lý do quyết định trở lại Miss Grand Vietnam 2025: "Đến với Miss Grand Vietnam năm nay, tôi mong muốn tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân, trưởng thành hơn qua từng vòng thi và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái. Từng lọt vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2024, Top 5 Miss Fashion và Top 5 Grand Voice Award, tôi không xem cuộc thi chỉ là một sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình để tôi kể câu chuyện của mình – một cô gái xuất thân từ miền Trung, luôn nỗ lực học tập, làm việc và đam mê quảng bá văn hóa dân tộc.

Thông qua cuộc thi, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ – đặc biệt là những ai có hoàn cảnh giống tôi - rằng chỉ cần đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng cho mình. Đồng thời, tôi cũng muốn tận dụng hình ảnh của mình để quảng bá văn hóa Việt Nam, đặc biệt là giá trị của các sản phẩm lưu niệm truyền thống từ cộng đồng dân tộc thiểu số – điều tôi đã và đang theo đuổi qua các hoạt động nghiên cứu và học tập".

Yến Nhi từng thất bại trước Hoa hậu Quế Anh

Trong chung kết, Yến Nhi không chỉ khoe trọn sắc vóc mà còn giữ được phong thái điềm tĩnh, thần thái cuốn hút và khả năng làm chủ sân khấu. Khi nhận được câu hỏi chung: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?".

Yến Nhi trả lời song ngữ: "Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc tôi có thể đóng góp cho đất nước sẽ thể hiện ở 3 hành động. Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua những tour du lịch bền vững và nhân văn. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn đến với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc của Việt Nam. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng trong tương lai, bản thân mình có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, để có thể trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam".

Visual sáng bừng của Yến Nhi trong Chung kết

Với chiến thắng này, Yến Nhi không chỉ trở thành gương mặt đại diện nhan sắc Việt, mà còn giành quyền tham gia Miss Grand International 2025, đấu trường sắc đẹp quốc tế quy mô toàn cầu, nơi cô sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh và tài năng của mình.