Tất cả phương tiện ô tô trên cả nước có sự thay đổi lớn chưa từng thấy

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 364/2025 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với ô tô, thay thế Nghị định số 90/2023. Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định này là chính thức bỏ việc dán tem thu phí đường bộ trên kính lái ô tô từ năm 2026.

Theo quy định mới, việc quản lý nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ sẽ được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng dữ liệu điện tử, thay vì sử dụng tem giấy như trước đây. Điều này nhằm giảm chi phí hành chính, phù hợp với lộ trình số hóa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý sửa đổi quy định về thu phí sử dụng đường bộ, trong đó đề xuất bỏ tem thu phí dán trên kính ô tô. Bộ Xây dựng cho rằng, dù tem từng được xem là căn cứ để lực lượng chức năng kiểm tra nghĩa vụ nộp phí, nhưng thực tế chưa có quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt đối với trường hợp không dán tem hoặc chưa nộp phí.

Bên cạnh đó, phần lớn khoản phí sử dụng đường bộ hiện nay được người dân nộp khi đến kỳ đăng kiểm tiếp theo, bất kể việc nộp có đúng hạn hay không. Do vậy, việc duy trì tem giấy không còn nhiều ý nghĩa trong công tác quản lý.

Để kiểm soát nghĩa vụ nộp phí, các cơ sở đăng kiểm có thể tra cứu trực tiếp trên hệ thống quản lý thu phí sử dụng đường bộ hoặc qua cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc này được đánh giá là nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn so với hình thức tem dán truyền thống.

Ngoài thay đổi về tem thu phí, Nghị định 364/2025 cũng điều chỉnh cách phân loại phương tiện. Từ năm 2026, thay vì phân biệt xe con cá nhân dưới 10 chỗ và xe của tổ chức, việc thu phí sẽ căn cứ vào xe không kinh doanh vận tải và xe có kinh doanh vận tải.

Cụ thể, xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ người lái) không kinh doanh vận tải áp dụng mức phí 130.000 đồng/tháng, trong khi xe kinh doanh vận tải có mức phí 180.000 đồng/tháng. Các loại xe khác tiếp tục giữ nguyên mức phí như quy định trước đây, đồng thời cập nhật khái niệm phương tiện theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Nghị định mới cũng bỏ mức thu phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ kiểm định 18 tháng, do chu kỳ kiểm định ô tô hiện được xác định theo loại phương tiện và năm sản xuất. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giao thông đường bộ.