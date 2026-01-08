Công "hàu" - quản trị trang "Phó Thường dân" vừa bị bắt là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Minh Công cùng đồng phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi liên quan đến hoạt động lợi dụng mạng xã hội để gây sức ép, làm xấu hình ảnh lực lượng thực thi pháp luật.

Chân dung Nguyễn Minh Công – admin nhóm “Phó Thường Dân” trên mạng xã hội

Nguyễn Minh Công (SN 1991, trú thôn 6, xã Phú Cát, Hà Nội), còn được biết đến với biệt danh Công "hàu”, là người quản trị nhóm mạng xã hội mang tên “Phó Thường Dân”, hoạt động chủ yếu trên Facebook và TikTok.

Nhóm này có gần 50.000 tài khoản theo dõi, thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an phường, xã trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận.

Nguyễn Minh Công. Ảnh: CA Hà Nội

Nguyễn Minh Công được xác định là người giữ vai trò chủ chốt trong việc định hướng nội dung, tổ chức hoạt động và trực tiếp tham gia nhiều vụ việc gây tranh cãi. Công phân công vai trò khá rõ ràng: người trực tiếp xuất hiện tại hiện trường để quay phim, chụp ảnh; người biên tập, cắt ghép hình ảnh, lựa chọn góc quay có lợi cho việc suy diễn; người phụ trách đăng tải, dẫn dắt bình luận và tương tác nhằm “định hướng dư luận”.

Đáng chú ý, sau khi đăng tải các nội dung nhạy cảm, Công chỉ đạo nhóm “Phó Thường Dân” tiếp tục khai thác hiệu ứng dư luận bằng cách úp mở việc sẽ “làm đơn tố cáo”, “phản ánh lên cấp trên” hoặc “đưa sự việc đi xa hơn”. Chính cách thức này được cho là đã tạo ra sức ép tâm lý đối với một số cá nhân, tổ chức liên quan, qua đó phục vụ cho mục đích xin xỏ, can thiệp, thậm chí cưỡng đoạt tài sản.

Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra làm rõ vai trò của Nguyễn Minh Công và nhóm “Phó Thường Dân” trong vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi vi phạm có liên quan.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Minh Công cùng Vương Duy Hiển (SN 1993, trú xã Hưng Đạo, Hà Nội) và một số thành viên đã trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí xâm nhập trụ sở cơ quan hành chính nhà nước để quay phim, chụp ảnh công khai hoặc bí mật.

Các đối tượng cố tình thu thập thông tin không đầy đủ, sau đó cắt ghép, bóp méo bản chất sự việc trong quá trình cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, nhóm này tập trung khai thác các sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tạo sức ép dư luận.

Vương Duy Hiển. Ảnh: CA Hà Nội

Từ những nội dung đã đăng, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng hình ảnh, video clip làm công cụ “rung dọa”, đe dọa viết đơn tố cáo, gây áp lực buộc một số cá nhân hoặc cán bộ phải bỏ qua vi phạm, can thiệp xử lý hoặc đáp ứng yêu cầu riêng. Thông qua đó, nhóm này phục vụ mục đích cá nhân như cho phép buôn bán hàng quán trái phép trên vỉa hè, hướng dẫn né tránh xử phạt hoặc chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (SĐT 0932361213) để phối hợp, giải quyết vụ việc theo quy định.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.