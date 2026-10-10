Công an thông báo liên quan hộ chiếu tới tất cả những người phẫu thuật thẩm mỹ

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu cho công dân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ ngày 9/10/2026 đã hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu đối với công dân sau phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.

Theo đó, ngày nay, nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp để tự tin hơn trong cuộc sống là hoàn toàn chính đáng và ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc thay đổi các đường nét trên khuôn mặt (như nâng mũi, độn cằm, cắt mí, gọt hàm, hoặc thay đổi toàn diện diện mạo) lại dẫn đến một vấn đề pháp lý quan trọng đó là sự khác biệt rõ rệt giữa diện mạo thực tế và hình ảnh trên các giấy tờ tùy thân.

Điều này có thể gây ra không ít phiền toái, thậm chí là bị từ chối xuất nhập cảnh tại sân bay do hệ thống nhận diện sinh trắc học và cán bộ hải quan không thể xác minh được danh tính của công dân.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và giúp công dân thuận lợi trong việc đi lại, ra nước ngoài học tập, làm việc hay du lịch, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu cho công dân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ như sau:

BƯỚC 1: CẬP NHẬT CĂN CƯỚC MỚI

Theo Luật Căn cước năm 2023, khi công dân thay đổi về diện mạo khuôn mặt bắt buộc công dân phải thực hiện việc đổi thẻ Căn cước để cập nhật ảnh chân dung trên căn cước theo khuôn mặt hiện tại (Công dân đến trực tiếp tại Công an các xã, phường để đề nghị cấp đổi lại CCCD).

Hộ chiếu được cấp dựa trên thông tin và dữ liệu sinh trắc học (ảnh chân dung, vân tay, khuôn mặt) đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ảnh minh họa: Công an Phú Thọ

BƯỚC 2: CẤP ĐỔI HOẶC LÀM MỚI HỘ CHIẾU ONLINE

Sau khi đã nhận được thẻ Căn cước mới với diện mạo đã được cập nhật, công dân tiến hành làm hộ chiếu trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng:

Truy cập: Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Ứng dụng VNeiD

Đăng nhập: Bằng tài khoản Định danh điện tử (VNeID) cấp độ 2.

Khai tờ khai trực tuyến: Điền đầy đủ thông tin cá nhân. Tại mục ảnh chân dung, công dân tải lên file ảnh thẻ mới nhất (chụp rõ khuôn mặt hiện tại, nền trắng, không đeo kính, mắt nhìn thẳng, kích thước ảnh 4x6).

Thanh toán và nhận kết quả: Thanh toán lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn. Hộ chiếu mới sẽ được chuyển phát bưu điện về tận nhà theo địa chỉ công dân đăng ký.

Ảnh tạo bởi AI