Công an đề nghị 830 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội

Công an tỉnh An Giang vừa thông báo phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
Theo đó, từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 630 trường hợp phạt nguội.
Danh sách phạt nguội như sau
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Loại phương tiện
Hành vi vi phạm
1
59P1-287.08
16-09-2026 06:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
68H-153.22
16-09-2026 06:12
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
68C-179.79
16-09-2026 06:43
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4
74K4-6789
16-09-2026 07:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5
68A-748.05
16-09-2026 07:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
6
68A-490.77
16-09-2026 08:34
Ô tô tải thùng
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
7
68A-748.08
16-09-2026 08:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8
67D2-098.95
16-09-2026 09:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9
61K-198.94
16-09-2026 09:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
10
51M-026.62
16-09-2026 09:40
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
11
64E1-401.39
16-09-2026 09:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12
67B2-635.18
16-09-2026 09:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13
68H-155.05
16-09-2026 10:30
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14
68A-187.18
16-09-2026 10:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15
66M1-8509
16-09-2026 11:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16
68A-610.30
16-09-2026 12:35
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
17
68P1-173.15
16-09-2026 12:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18
68A-341.24
16-09-2026 12:55
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19
68D-001.39
16-09-2026 13:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20
68A-153.74
16-09-2026 13:41
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
21
65B1-057.12
16-09-2026 13:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22
68P1-759.10
16-09-2026 14:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23
94A-161.57
16-09-2026 14:38
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24
68A-081.67
16-09-2026 14:39
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
25
68B1-490.33
16-09-2026 14:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26
69D-001.25
16-09-2026 15:00
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
27
65E1-619.06
16-09-2026 15:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28
68P1-771.70
16-09-2026 15:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29
68A-674.61
16-09-2026 16:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30
68A-748.18
16-09-2026 17:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
31
68A-022.03
16-09-2026 17:17
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32
68C1-280.84
16-09-2026 17:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33
68P1-092.03
16-09-2026 17:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34
68C-089.22
16-09-2026 17:34
Ô tô tải tự đổ
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35
67M1-495.82
16-09-2026 17:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36
63V7-4487
16-09-2026 17:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37
67M4-0613
16-09-2026 18:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38
67D2-242.34
16-09-2026 22:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
39
66S1-307.73
17-09-2026 03:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
40
66AA-016.32
17-09-2026 06:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41
68X1-368.09
17-09-2026 06:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42
68P1-043.45
17-09-2026 06:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43
68G1-427.27
17-09-2026 06:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44
68T1-593.67
17-09-2026 07:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
45
68S1-272.33
17-09-2026 07:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
46
68C1-367.47
17-09-2026 07:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
47
68X1-597.80
17-09-2026 08:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48
65L-2782
17-09-2026 08:08
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
49
68S1-691.99
17-09-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
50
68B1-416.33
17-09-2026 08:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51
68AB-766.35
17-09-2026 08:20
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
52
59E1-457.99
17-09-2026 08:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
53
65C1-092.26
17-09-2026 08:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54
68X1-377.01
17-09-2026 09:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
55
48B1-227.57
17-09-2026 09:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
56
43A-712.08
17-09-2026 09:33
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
57
68AB-745.03
17-09-2026 09:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
58
67K2-002.15
17-09-2026 09:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
59
68H-052.09
17-09-2026 09:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
60
68H-119.62
17-09-2026 09:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
61
50H-551.79
17-09-2026 09:59
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
62
83H-016.84
17-09-2026 09:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
63
68H-059.61
17-09-2026 10:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
64
68X1-462.06
17-09-2026 10:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
65
68A-098.53
17-09-2026 10:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
66
50E-219.29
17-09-2026 10:17
Ô tô khách
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
67
68C1-600.89
17-09-2026 10:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68
68T1-443.52
17-09-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
69
68H-076.44
17-09-2026 10:23
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
70
36F-000.56
17-09-2026 10:25
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
71
68AC-143.58
17-09-2026 10:27
Mô tô điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
72
68H-077.28
17-09-2026 10:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
73
68A-677.47
17-09-2026 10:29
Ô tô chở rác
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
74
68G1-607.45
17-09-2026 10:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
75
68G1-844.30
17-09-2026 10:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76
68AB-127.72
17-09-2026 10:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77
68E1-340.70
17-09-2026 10:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
78
68AA-797.29
17-09-2026 10:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
79
68AB-748.38
17-09-2026 10:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
68AA-561.52
17-09-2026 11:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
68A-379.39
17-09-2026 11:06
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
68AA-129.42
17-09-2026 11:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83
68AC-450.84
17-09-2026 11:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
68T1-664.03
17-09-2026 11:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85
68AC-865.08
17-09-2026 11:57
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86
68AC-614.01
17-09-2026 12:00
Xe máy điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87
68AA-058.61
17-09-2026 12:05
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88
68S1-764.98
17-09-2026 12:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
68H1-041.31
17-09-2026 12:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90
51H-116.33
17-09-2026 12:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
91
68S1-126.01
17-09-2026 13:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92
68X1-474.96
17-09-2026 13:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
68AC-324.64
17-09-2026 13:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
94
68AB-144.78
17-09-2026 14:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
95
68A-438.85
17-09-2026 14:10
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96
68C1-191.48
17-09-2026 14:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
97
68A-251.46
17-09-2026 14:25
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
98
68X1-664.21
17-09-2026 14:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99
68M1-304.45
17-09-2026 14:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100
68X1-238.63
17-09-2026 14:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
101
68X1-206.95
17-09-2026 14:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
68X1-220.82
17-09-2026 14:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103
67B2-662.28
17-09-2026 15:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104
68X1-664.80
17-09-2026 15:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105
68C1-347.17
17-09-2026 15:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
106
68D1-740.98
17-09-2026 15:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
107
67B2-034.79
17-09-2026 15:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
108
60H-205.20
17-09-2026 15:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
109
68EA-050.53
17-09-2026 15:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
110
67D1-919.27
17-09-2026 15:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
111
68D1-342.86
17-09-2026 15:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112
59Z1-116.13
17-09-2026 15:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113
68A-307.86
17-09-2026 15:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
114
68E1-391.75
17-09-2026 16:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
115
68X1-660.44
17-09-2026 16:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
68AC-483.74
17-09-2026 16:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
117
68AC-758.71
17-09-2026 16:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
118
68KA-049.29
17-09-2026 16:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
119
65F1-104.55
17-09-2026 16:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120
68A-301.67
17-09-2026 16:45
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
68A-299.79
17-09-2026 16:58
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122
68T1-193.53
17-09-2026 17:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
123
65D-000.54
17-09-2026 17:26
Ô tô tải VAN
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
124
68A-683.60
17-09-2026 23:24
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
125
68S1-602.48
18-09-2026 06:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
68C1-322.37
18-09-2026 06:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127
68B1-186.50
18-09-2026 07:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128
68S1-507.62
18-09-2026 07:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129
68AB-064.15
18-09-2026 07:05
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130
67D2-191.99
18-09-2026 07:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
131
65E1-221.39
18-09-2026 07:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
132
67AK-030.80
18-09-2026 07:34
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
68X1-555.86
18-09-2026 07:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134
68X1-577.29
18-09-2026 07:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
68C1-600.89
18-09-2026 07:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
136
68X1-441.99
18-09-2026 07:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
60V6-4622
18-09-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
138
68X1-112.65
18-09-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
139
51L-629.50
18-09-2026 08:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
140
68AB-157.27
18-09-2026 08:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
141
83B10532
18-09-2026 08:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
142
68P1-048.78
18-09-2026 08:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
143
65AA-067.27
18-09-2026 08:46
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
144
68AB-116.29
18-09-2026 08:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
145
68AB-729.49
18-09-2026 09:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
146
68A-108.96
18-09-2026 09:42
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147
68C-096.16
18-09-2026 09:53
Ô tô tải thùng kín
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
148
68H-072.52
18-09-2026 10:06
Ô tô khách
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
149
68S1-710.70
18-09-2026 10:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
150
60H-368.02
18-09-2026 10:31
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
151
68AB-255.29
18-09-2026 10:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
152
95A-191.15
18-09-2026 10:44
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
153
68D1-659.44
18-09-2026 10:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
154
68M1-308.49
18-09-2026 10:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
67E1-284.60
18-09-2026 11:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
156
59C2-707.99
18-09-2026 11:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
68P5-3762
18-09-2026 11:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
158
68AA-129.42
18-09-2026 11:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
159
68AA-129.42
18-09-2026 11:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
160
68T1-446.39
18-09-2026 11:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
161
68AA-246.85
18-09-2026 11:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
162
55P8-5057
18-09-2026 12:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
163
68B-023.17
18-09-2026 12:06
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
164
67K2-002.15
18-09-2026 12:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
68AA-681.95
18-09-2026 12:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
166
68AB-175.38
18-09-2026 12:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
167
68AB-729.65
18-09-2026 12:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
168
68AA-015.69
18-09-2026 13:02
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
169
68AA-126.61
18-09-2026 13:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
170
67C1-102.13
18-09-2026 13:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
171
30G-910.65
18-09-2026 13:34
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
172
67K2-002.15
18-09-2026 13:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
173
67F1-087.53
18-09-2026 13:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
174
68A-059.98
18-09-2026 13:59
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
175
68A-345.32
18-09-2026 13:59
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
176
68C1-772.27
18-09-2026 14:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
177
68AC-113.55
18-09-2026 14:08
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
178
67L1-313.56
18-09-2026 15:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
179
68AC-324.64
18-09-2026 15:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
180
67C1-834.34
18-09-2026 16:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
181
69AA-376.38
19-09-2026 02:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
182
67F7-2563
19-09-2026 05:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
183
66S1-402.78
19-09-2026 07:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184
67N2-2490
19-09-2026 08:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
185
67A-478.40
19-09-2026 09:43
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
186
67V1-0914
19-09-2026 10:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
187
67E1-341.79
19-09-2026 13:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
188
67H9-9449
19-09-2026 14:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
189
68A-687.72
19-09-2026 15:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
190
68FA-125.61
19-09-2026 15:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
191
66H-054.77
19-09-2026 15:32
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
192
68H-074.32
19-09-2026 15:42
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
193
68H-066.24
19-09-2026 15:48
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
194
68A-207.91
19-09-2026 15:51
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
195
68H-129.67
19-09-2026 15:54
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
196
88A-639.38
19-09-2026 16:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
197
68H-083.29
19-09-2026 16:04
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
198
68E-014.90
19-09-2026 16:13
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
199
68T3-8312
19-09-2026 17:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
200
64H-032.07
19-09-2026 21:20
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
201
68A-533.25
20-09-2026 06:04
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
202
68A-545.15
20-09-2026 06:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
203
83V1-186.63
20-09-2026 06:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
204
67AA-291.30
20-09-2026 06:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
205
68A-332.02
20-09-2026 06:34
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
206
66A-463.86
20-09-2026 06:48
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
207
68A-395.67
20-09-2026 06:52
Ô tô tải bảo ôn
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
208
64A-190.84
20-09-2026 07:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
209
51L-699.65
20-09-2026 07:34
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
210
68A-656.87
20-09-2026 07:38
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
211
65K1-043.56
20-09-2026 07:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
212
68C-116.18
20-09-2026 08:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
213
68MA-071.87
20-09-2026 08:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
214
68A-727.57
20-09-2026 08:23
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
215
65B2-065.39
20-09-2026 09:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
216
68A-702.28
20-09-2026 09:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
217
51L-689.93
20-09-2026 09:17
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
218
68A-171.57
20-09-2026 09:41
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
219
68A-057.36
20-09-2026 10:06
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
220
65A-510.63
20-09-2026 10:23
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
221
68A-250.15
20-09-2026 10:33
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
222
68H-060.32
20-09-2026 10:33
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
223
68S5-9175
20-09-2026 10:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
224
68A-654.01
20-09-2026 10:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
225
70A-333.74
20-09-2026 11:04
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
226
68A-157.13
20-09-2026 11:13
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
227
68D-009.93
20-09-2026 11:24
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
228
68A-431.52
20-09-2026 11:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
229
68A-505.09
20-09-2026 12:15
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
230
68A-747.70
20-09-2026 12:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
231
65A-579.63
20-09-2026 12:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
232
95A-105.42
20-09-2026 12:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
233
68A-503.75
20-09-2026 13:05
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
234
68A-297.62
20-09-2026 13:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
235
51L-243.44
20-09-2026 14:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
236
65A-415.26
20-09-2026 15:05
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
237
51K-648.61
20-09-2026 15:14
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
238
68A-628.38
20-09-2026 15:20
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
239
69A-005.49
20-09-2026 15:24
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
240
62H-047.78
20-09-2026 15:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
241
68A-606.48
20-09-2026 16:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
242
95A-105.46
20-09-2026 16:42
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
243
68A-394.62
20-09-2026 17:04
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
244
68A-304.45
20-09-2026 17:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
245
68A-196.98
20-09-2026 17:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
246
65A-415.27
20-09-2026 17:32
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
247
68A-170.92
20-09-2026 17:39
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
248
68AC-443.12
20-09-2026 21:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
249
59T1-066.63
21-09-2026 06:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
250
68T1-543.62
21-09-2026 06:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
251
68B1-320.88
21-09-2026 06:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
252
71C4-209.20
21-09-2026 06:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
253
94D1-555.64
21-09-2026 06:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
254
68AC-797.39
21-09-2026 06:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
255
68M1-471.77
21-09-2026 06:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
256
68G1-658.36
21-09-2026 06:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
257
68AB-409.30
21-09-2026 06:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
258
68C1-452.94
21-09-2026 07:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
259
68T7-7705
21-09-2026 07:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
260
65HA-105.83
21-09-2026 07:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
261
68X1-111.99
21-09-2026 07:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
262
67K2-002.15
21-09-2026 07:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
263
68X1-051.24
21-09-2026 07:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
264
68S1-045.64
21-09-2026 07:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
265
68M6-9471
21-09-2026 08:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
266
68B1-567.06
21-09-2026 08:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
267
68AA-654.21
21-09-2026 08:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
268
68X1-509.46
21-09-2026 08:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
269
68S1-151.13
21-09-2026 08:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
270
68AB-070.74
21-09-2026 08:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
271
48AA-184.94
21-09-2026 09:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
272
68X1-151.24
21-09-2026 09:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
273
68D1-612.19
21-09-2026 09:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
274
68X1-560.82
21-09-2026 09:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
275
67K2-002.15
21-09-2026 09:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
276
66V1-604.95
21-09-2026 09:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
277
68G1-299.94
21-09-2026 10:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
278
67N5-4181
21-09-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
279
68AC-847.07
21-09-2026 10:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
280
68X1-386.91
21-09-2026 10:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
281
68L1-281.18
21-09-2026 10:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
282
68S1-634.64
21-09-2026 10:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
283
68X1-575.43
21-09-2026 11:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
284
71C3-222.29
21-09-2026 11:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
285
68AA-247.13
21-09-2026 11:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
286
68AB-096.23
21-09-2026 11:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
287
67K2-002.15
21-09-2026 11:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
288
68S1-531.53
21-09-2026 12:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
289
68AA-247.64
21-09-2026 12:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
290
68T1-207.27
21-09-2026 12:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
291
68C1-678.11
21-09-2026 12:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
292
68BA-092.56
21-09-2026 12:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
293
68BA-096.28
21-09-2026 12:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
294
68A-222.95
21-09-2026 13:00
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
295
68T2-0610
21-09-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
296
68AA-064.15
21-09-2026 13:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
297
68AC-244.57
21-09-2026 13:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
298
68T1-443.52
21-09-2026 13:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
299
68G1-609.40
21-09-2026 13:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
300
67L1-633.31
21-09-2026 14:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
301
59L3-131.94
21-09-2026 14:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
302
68D1-204.45
21-09-2026 15:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
303
68AB-154.04
21-09-2026 15:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
304
36H-143.25
21-09-2026 15:22
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
305
89H-132.35
21-09-2026 15:23
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
306
68AB-029.54
21-09-2026 15:26
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
307
68AB-175.38
21-09-2026 15:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
308
67C1-585.46
21-09-2026 15:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
309
68H-046.23
21-09-2026 15:31
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
310
68A-207.91
21-09-2026 15:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
311
68A-417.74
21-09-2026 15:50
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
312
68C-180.10
21-09-2026 15:50
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
313
68C1-313.29
21-09-2026 15:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
314
68S1-675.54
21-09-2026 15:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
315
68C-147.75
21-09-2026 16:00
Ô tô tải thùng kín
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
316
68A-339.31
21-09-2026 16:04
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
317
68AA-340.21
21-09-2026 16:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
318
68H-078.79
21-09-2026 16:14
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
319
68H-132.75
21-09-2026 16:15
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
320
68S1-435.22
21-09-2026 16:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
321
68H-132.13
21-09-2026 16:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
322
68AA-657.49
21-09-2026 16:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
323
68AB-430.17
21-09-2026 16:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
324
65A-191.99
21-09-2026 16:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
325
68AA-341.27
21-09-2026 16:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
326
67K1-473.38
21-09-2026 16:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
327
68K1-339.36
21-09-2026 17:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
328
65C-195.25
22-09-2026 03:04
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
329
68A-320.75
22-09-2026 06:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
330
65A-250.63
22-09-2026 06:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
331
59S2-292.62
22-09-2026 06:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
332
67A-024.35
22-09-2026 09:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
333
67AA-277.73
22-09-2026 09:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
334
50F-075.43
22-09-2026 09:20
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
335
50H-928.72
22-09-2026 09:27
Ô tô tải thùng kín
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
336
68A-658.05
22-09-2026 09:33
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
337
65A-034.50
22-09-2026 09:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
751
68D1-792.91
29-09-2026 14:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
752
68AB-071.96
29-09-2026 14:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
753
68C-139.78
29-09-2026 14:46
Ô tô tải
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
754
68AC-535.10
29-09-2026 15:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
755
68AB-144.03
29-09-2026 15:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
756
68AC-209.03
29-09-2026 15:03
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
757
68C1-520.02
29-09-2026 15:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
758
68D1-507.29
29-09-2026 15:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
759
68P1-2472
29-09-2026 15:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
760
68S1-473.47
29-09-2026 15:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
761
68AC-313.98
29-09-2026 15:35
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
762
68A-234.35
29-09-2026 15:36
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
763
68E1-073.38
29-09-2026 15:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
764
68A-557.04
29-09-2026 15:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
765
68S1-068.35
29-09-2026 15:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
766
68A-144.81
29-09-2026 15:51
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
767
66K6-0367
29-09-2026 16:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
768
68X1-514.51
29-09-2026 16:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
769
68AA-888.37
29-09-2026 16:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
770
68X1-535.40
29-09-2026 16:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
771
68AB-255.10
29-09-2026 17:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
772
68A-167.86
30-09-2026 06:42
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
773
68A-729.26
30-09-2026 06:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
774
68A-680.74
30-09-2026 07:03
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
775
67M1-018.43
30-09-2026 07:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
776
65A-096.88
30-09-2026 07:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
777
68A-235.64
30-09-2026 07:25
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
778
68A-283.85
30-09-2026 07:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
779
83A-133.93
30-09-2026 07:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
780
66A-417.60
30-09-2026 07:47
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
781
65A-560.14
30-09-2026 07:58
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
782
65K1-471.74
30-09-2026 08:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
783
68A-152.45
30-09-2026 08:26
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
784
68A-310.16
30-09-2026 08:26
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
785
68A-222.92
30-09-2026 08:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
786
65A-229.69
30-09-2026 08:28
Ô tô con tập lái
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
787
67A-024.83
30-09-2026 08:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
788
95A-123.45
30-09-2026 09:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
789
68A-358.97
30-09-2026 09:08
Ô tô tải bảo ôn
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
790
51L-481.09
30-09-2026 09:21
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
791
69A-321.38
30-09-2026 09:24
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
792
68A-277.81
30-09-2026 09:33
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
793
68A-297.50
30-09-2026 10:37
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
794
65H-073.87
30-09-2026 10:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
795
60H-425.58
30-09-2026 10:58
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
796
68A-073.21
30-09-2026 11:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
797
65A-622.45
30-09-2026 11:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
798
68H-034.46
30-09-2026 11:42
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
799
83A-133.93
30-09-2026 11:53
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
800
68A-672.43
30-09-2026 12:23
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
801
95A-186.22
30-09-2026 12:39
Ô tô tải thùng
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
802
68A-270.92
30-09-2026 12:41
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
803
65A-463.15
30-09-2026 12:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
804
94A-168.35
30-09-2026 12:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
805
67A-091.41
30-09-2026 13:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
806
65A-687.43
30-09-2026 13:14
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
807
68A-457.98
30-09-2026 13:21
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
808
95A-003.89
30-09-2026 13:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
809
68C-116.18
30-09-2026 13:55
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
810
65B2-065.39
30-09-2026 14:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
811
68A-277.91
30-09-2026 14:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
812
65A-057.11
30-09-2026 14:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
813
95A-118.92
30-09-2026 14:46
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
814
65A-711.42
30-09-2026 14:50
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
815
68A-336.94
30-09-2026 15:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
816
51K-630.94
30-09-2026 15:14
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
817
68H-043.00
30-09-2026 15:26
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
818
51F-815.49
30-09-2026 15:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
819
68A- 34527
30-09-2026 15:36
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
820
68A-516.14
30-09-2026 15:40
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
821
71A-190.96
30-09-2026 15:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
822
67A-215.46
30-09-2026 15:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
823
65C-168.06
30-09-2026 15:52
Ô tô tải pickup cabin kép
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
824
68A-359.81
30-09-2026 15:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
825
68C-143.26
30-09-2026 16:08
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
826
67B1-689.98
30-09-2026 16:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
827
95A-134.58
30-09-2026 16:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
828
68A-082.64
30-09-2026 16:28
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
829
68A-302.56
30-09-2026 16:32
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
830
65A-742.54
30-09-2026 17:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Mức phạt lỗi không chấp hành tín hiệu đèn