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Tất cả những người có nhà cho thuê cần nắm rõ thông tin quan trọng này về thuế

Tú An
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Thuế TP Hà Nội vừa giải đáp vướng mắc của nhiều người có nhà cho thuê ở nhiều địa phương, đồng thời hướng dẫn cách kê khai và nộp thuế theo quy định mới từ năm 2026.

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Thuế TP Hà Nội vừa có hướng dẫn cụ thể về việc kê khai, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê nhà, bất động sản tại nhiều địa phương khác nhau.

Một trường hợp cụ thể, cá nhân này có 3 bất động sản cho thuê tại 3 tỉnh thành khác nhau là Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Cá nhân này thắc mắc, liệu mình có phải kê khai, nộp thuế tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê hay không? Vì nếu phải làm vậy thì sẽ rất mất thời gian và tốn kém chi phí.

Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, trước hết cá nhân cần xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế. Trường hợp doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nếu doanh thu vượt 1 tỷ đồng/năm, cá nhân phải nộp cả hai loại thuế này.

Ví dụ, một cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản 1,2 tỷ đồng trong năm 2026 sẽ phải nộp cả hai loại thuế GTGT và TNCN do doanh thu đã vượt mức 1 tỷ đồng.

Theo đó, thuế GTGT bằng 5% doanh thu, tương đương 60 triệu đồng.

Thuế TNCN được tính trên phần doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, tương đương (1,2 tỷ đồng - 1 tỷ đồng) × 5% = 10 triệu đồng.

Như vậy, tổng số thuế phải nộp là 70 triệu đồng.

Về hồ sơ, cá nhân cần nộp tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản theo mẫu quy định tại Thông tư số 50/2026, kèm phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản theo Thông tư số 18/2026.

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Đối với thời hạn kê khai, cá nhân có thể lựa chọn khai thuế 2 lần trong năm. Hạn nộp lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31/7 của năm tính thuế, lần thứ 2 chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo. Trường hợp lựa chọn khai thuế một lần theo năm, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/1 của năm kế tiếp.

Về nơi nộp hồ sơ, cá nhân được quyền lựa chọn một cơ quan thuế tại địa phương có bất động sản cho thuê để thực hiện kê khai chung. Với trường hợp có nhà cho thuê tại Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, người nộp thuế có thể lựa chọn cơ quan thuế của một trong ba địa phương này để nộp hồ sơ.

Tuy nhiên, trên cùng một hồ sơ khai thuế, cá nhân vẫn phải kê khai riêng doanh thu, số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp, địa chỉ và hợp đồng thuê của từng bất động sản; đồng thời xác định số thuế tương ứng trên bảng kê chi tiết. Sau khi hoàn tất kê khai, người nộp thuế sẽ thực hiện nộp số thuế phát sinh tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, toàn bộ thủ tục được thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của ngành Thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile, không cần đến trực tiếp cơ quan thuế.

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