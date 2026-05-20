Tất cả những ai đã thực hiện giao dịch chuyển tiền tới số tài khoản này cần báo ngay công an

Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Long Thành đã tiến hành đấu tranh, phát hiện 2 đối tượng hoạt động cho vay "Tín dụng đen" trên địa bàn.

Trước đó, cảnh sát phát hiện đối tượng Trần Thị Ngọc Hạnh, SN: 1987, trú tại Ấp 2, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, thực hiện việc cho vay lãi nặng từ thời gian từ đầu năm 2025 đến nay thông qua thông qua hình thức vay lãi đứng.

Theo đó, người vay phải trả lãi từ 20% đến 25%/01 tháng cho tổng số tiền đã vay, tương ứng với lãi suất 240% đến 300%/01 năm. Người vay phải đóng tiền lãi hàng ngày cho đến khi trả được hết số tiền gốc đã vay.

Hạnh sử dụng số tài khoản 111777393939 ngân hàng Techcombank, tên chủ tài khoản "TRAN THI NGOC HANH" để nhận tiền lãi hàng tháng hoặc nhận tiền trực tiếp từ người vay. Khi cho vay, Hạnh không yêu cầu người vay viết giấy nợ hoặc cầm cố, thế chấp bất kỳ tài sản gì.

Người vay chỉ cần cho Hạnh xem Căn cước công dân là có thể thực hiện các khoản vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay là: 69.844.624 đồng.

Đối tượng Trần Thị Ngọc Hạnh làm việc với công an (Ảnh: CACC).

Ngoài ra, Công an phường Long Thành tiếp tục điều tra xác minh đối tượng Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm: 1966, trú tại khu phố 2, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Đối tượng thực hiện việc cho vay lãi nặng từ thời gian năm 2024 đến nay thông qua thông qua 2 hình thức: Vay góp: người vay phải trả số tiền gốc đã vay và tiền lãi trả trong vòng 30 ngày, với lãi suất từ 0,5% đến 0,67%/01 ngày, tương ứng với lãi suất 183% đến 243%/01 năm, người vay phải đóng tiền lãi và gốc hàng ngày.

Người vay phải trả lãi 0,67% /01 ngày, tương ứng với lãi suất 243%/01 năm, người vay phải đóng tiền lãi hàng ngày cho đến khi trả được hết số tiền gốc đã vay.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay là 132.858.283 đồng.

Đối tượng Trần Thị Tuyết Mai (Ảnh: CACC).

Hành vi của 2 đối tượng: Trần Thị Ngọc Hạnh và Trần Thị Tuyết Mai có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, được quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an phường Long Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ai là nạn nhân của 2 đối tượng nêu trên, có thể gửi đơn trình báo đến Công an phường Long Thành hoặc cung cấp thông tin qua số điện thoại (02513.547.546) để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.