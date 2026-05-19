Bắt Phan Thị Ánh Dương SN 2007

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Bùi Văn Thiết, sinh năm: 1995, quê Tp Cần Thơ, Phan Thị Ánh Dương, sinh năm 2007, quê tỉnh Cà Mau và Hà Lộc Thế Anh sinh năm 1985, Nguyễn Tuấn Ngọc sinh năm 2001, cả 2 đều ngụ xã Bình Minh, TP. Đồng Nai.

Đối tượng Bùi Văn Thiết cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, Công an phường Phước Tân phát hiện bắt quả tang Thiết đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thu giữ 12 gói tinh thể màu trắng (Thiết khai là ma túy mua về để bán cho người nghiện kiếm lời thì bị bắt.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt Phan Thị Ánh Dương, Nguyễn Tuấn Ngọc và Hà Lộc Thế Anh để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gói ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 1 kéo.

Vụ việc sau đó, Công an phường Phước Tân lập hồ sơ và bàn giao các đối tượng để Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.