Tất cả nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh chú ý đề xuất quy định phạt đến 50 triệu đồng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, dự kiến ban hành vào tháng 9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành lấy ý kiến dư luận đối với dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, dự kiến sẽ chính thức ban hành vào tháng 9 tới. Trong văn bản này, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mạnh chế tài xử lý đối với các vi phạm về dạy thêm, học thêm. Mức phạt tiền kịch khung lên tới 50 triệu đồng, tăng thêm 30 triệu đồng so với các quy định trước đây.

Dựa trên tính chất của từng hành vi, các cá nhân là giáo viên, ban giám hiệu nhà trường cùng các trung tâm, cơ sở giáo dục sẽ chịu các hình thức xử lý tương ứng. Chế tài trải dài từ nhắc nhở, cảnh cáo, phạt tiền cho đến đình chỉ hoạt động tạm thời và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Vi phạm bị áp dụng hình thức cảnh cáo

Hình phạt cảnh cáo áp dụng cho các lỗi sơ suất về thủ tục hành chính nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc sai lệch thông tin, cụ thể:

Các khung phạt tiền theo mức độ vi phạm

Dự thảo đã phân định rõ ràng 5 khung phạt tiền cụ thể tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và hành vi trục lợi của đối tượng vi phạm:

Khung từ 2 đến 5 triệu đồng

Áp dụng đối với những giáo viên đang công tác tại các trường học có hành vi né tránh trách nhiệm báo cáo, cố tình giấu giếm hoặc khai báo không trung thực với ban giám hiệu về việc dạy thêm ngoài trường. Các thông tin bắt buộc phải minh bạch gồm có: môn học, địa điểm, hình thức, thời gian dạy, cũng như mối quan hệ nhân thân, lợi ích với chủ cơ sở đăng ký kinh doanh nơi mình cộng tác.

Khung từ 5 đến 10 triệu đồng

Khung từ 10 đến 20 triệu đồng

Khung từ 20 đến 30 triệu đồng

Khung từ 30 đến 50 triệu đồng (Mức phạt cao nhất)

Quy định bổ sung về chương trình mầm non và thi cử

Bên cạnh các vấn đề về dạy thêm, dự thảo lần này cũng mở rộng phạm vi xử lý sang các mảng giáo dục đặc thù khác:

Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng: Đối với các hành vi tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ hoặc ép trẻ mầm non học các kiến thức vượt quá yêu cầu của khung chương trình giáo dục mầm non.

Phạt từ 1 đến 60 triệu đồng: Đối với các hành vi can thiệp trái phép vào quy trình thi cử. Trong đó, khung phạt này bao gồm cả lỗi làm rò rỉ đề thi, lộ đáp án các kỳ thi nhưng hành vi đó chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả

Không dừng lại ở việc nộp phạt và đình chỉ, tất cả các đối tượng vi phạm đều bị ép buộc phải thực hiện chuỗi biện pháp nhằm sửa chữa sai phạm và trả lại quyền lợi cho người học:

Đóng cửa ngay lập tức các mô hình dạy thêm trái phép; nhanh chóng hoàn thiện, cập nhật và công khai toàn bộ thông tin thiếu sót.

Giáo viên phải làm tờ trình báo cáo đầy đủ về hoạt động dạy thêm của mình; các cơ sở phải sắp xếp lại sĩ số (giảm quy mô lớp), điều chỉnh đối tượng và thời lượng học theo đúng quy định.

Phải tổ chức dạy bù miễn phí cho học sinh đối với phần kiến thức chính khóa bị cắt xén trước đó; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ tài liệu, giáo án sai quy định.

Hoàn trả toàn bộ số tiền học phí đã thu sai quy định cho học sinh và phụ huynh. Trong trường hợp không thể tìm được người nhận để hoàn trả, bắt buộc phải nộp toàn bộ số tiền này cùng các khoản lợi nhuận bất hợp pháp khác vào ngân sách nhà nước.

Cam kết bảo đảm toàn diện các quyền cũng như lợi ích hợp pháp của những bên liên quan bị ảnh hưởng bởi vụ việc.