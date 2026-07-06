HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố hàng loạt tổ trưởng, quản lý kho, nhân viên vật liệu

Chi Chi
|

Các đối tượng bị bắt để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, Trộm cắp tài sản và Không tố giác tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, Trộm cắp tài sản và Không tố giác tội phạm.

7 bị can bị khởi tố gồm:

Nguyễn Hoàng Phong, sinh năm 1994, ngụ xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Tổ trưởng Bộ phận kho,

Vũ Văn Toán, sinh năm 1993, ngụ phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Nhân viên quản lý vật liệu,

Ngô Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2003, ngụ xã xã Lộc Hưng, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Nhân viên vật liệu,

Cao Văn Nam, sinh năm 1995, ngụ xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, chức vụ: Quản lý kho,

Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1989, ngụ phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Tổ trưởng nhận nguyên liệu,

Lê Văn Đông, sinh năm 1983, ngụ phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Tổ trưởng xe nâng;

Trần Kim Thái, sinh năm 1997, quê tỉnh Đắk Lắk, chức vụ: Tổ trưởng xe nâng đều làm tại Công ty TNHH L. B., Khu Công nghiêp Becamex Bình Phước.

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố hàng loạt tổ trưởng, quản lý kho, nhân viên vật liệu - Ảnh 1.

Đọc lệnh khám xét nhà bị can Nguyễn Hoàng Phong. Ảnh: CA Đồng Nai

Trước đó, các bị can này trực tiếp phụ trách kho vật liệu, hàng hoá nhập khẩu của công ty L.B, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài nhưng không thoát.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận Phong, Hậu là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu Chì của Công ty để bán ra ngoài, lấy tiền ăn chia.

Các đối tượng: Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán có vai trò giúp sức để hợp thức hoá số liệu sổ sách và hàng tồn kho để qua mặt Ban Giám đốc doanh nghiệp. Qua kiểm tra đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài tài liệu khác của công ty phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu Chì nhập khẩu, giá trị hơn 67 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ra quyết định khởi tố quản lý xưởng trà Nguyễn Quang Lợi SN 2000
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại