Tất cả người tham gia giao thông khu vực này ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo triển khai thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Kim Mã – Giang Văn Minh, thuộc phường Ba Đình, nhằm tăng cường an toàn giao thông và giảm ùn tắc. Thời gian thí điểm kéo dài 3 tháng, từ 11/1 đến 11/4.

Theo phương án được phê duyệt, nút giao Kim Mã – Giang Văn Minh sẽ tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu. Các phương tiện được phép rẽ phải liên tục theo hướng từ Giang Văn Minh ra Kim Mã, đi vào trung tâm thành phố, giúp tăng khả năng thoát xe ở khung giờ cao điểm.

Song song đó, cấm các phương tiện rẽ trái từ Kim Mã vào Giang Văn Minh và cấm quay đầu xe trên đường Kim Mã theo cả hai chiều. Trường hợp có nhu cầu rẽ trái hoặc quay đầu, người điều khiển phương tiện được hướng dẫn đi thẳng qua nút, sau đó quay đầu tại các điểm mở dải phân cách lân cận trên đường Kim Mã.

Để bảo đảm phương án vận hành hiệu quả, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao nhiệm vụ điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, đồng thời thu hồi dải phân cách giữa cho phù hợp với tổ chức giao thông mới.

Đơn vị này cũng sẽ phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông và Công an thành phố để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao và các nút lân cận, căn cứ vào lưu lượng phương tiện thực tế sau khi áp dụng thí điểm.

Ngoài ra, Ban Duy tu sẽ khảo sát phương án xén hè, mở rộng mặt đường tại khu vực góc hè Giang Văn Minh – Kim Mã (khu vực cổng Nhà hát Chèo Việt Nam), đồng thời theo dõi, đánh giá diễn biến giao thông trên tuyến và khu vực xung quanh. Trên cơ sở đó, các bất cập sẽ được kịp thời phát hiện để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp, bảo đảm lưu thông an toàn và thông suốt.