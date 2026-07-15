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Tất cả người dùng Zalo không nên bỏ qua thông báo quan trọng này

Huỳnh Duy
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Nếu đang sử dụng Zalo để liên lạc, trao đổi công việc hay giao dịch, người dùng không nên bỏ qua thông báo này.

Trong thời đại số, Zalo đã trở thành một trong những ứng dụng liên lạc phổ biến nhất tại Việt Nam, được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày để nhắn tin, gọi điện, trao đổi công việc và chia sẻ dữ liệu.

Chính vì lượng người dùng lớn, Zalo cũng trở thành mục tiêu của nhiều hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng có thể tìm cách đánh cắp tài khoản, chiếm đoạt thông tin cá nhân hoặc giả mạo chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền người thân, bạn bè.

Một cài đặt có sẵn trên Zalo có thể giúp phát hiện và ngăn chặn các lượt đăng nhập trái phép từ thiết bị lạ. (Ảnh minh hoạ)

Để giảm nguy cơ bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, người dùng nên kích hoạt ngay tính năng Bảo mật 2 lớp. Đây là một trong những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ tài khoản trước các hành vi truy cập trái phép.

Bảo mật 2 lớp là tính năng được Zalo tích hợp nhằm tăng cường an toàn cho tài khoản người dùng. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động giám sát và nhận diện mọi nỗ lực đăng nhập từ thiết bị mới hoặc thiết bị chưa từng được xác minh.

Nếu phát hiện có đăng nhập từ thiết bị lạ, Zalo sẽ yêu cầu người đăng nhập xác thực bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo đến thiết bị mà chủ tài khoản đang sử dụng để người dùng biết tài khoản của mình đang có yêu cầu đăng nhập.

Nhờ cơ chế xác minh này, người dùng có thể nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu bất thường, kiểm soát việc đăng nhập và kịp thời thay đổi mật khẩu hoặc thực hiện các biện pháp bảo vệ khác nếu nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập. Điều này giúp hạn chế đáng kể nguy cơ kẻ gian chiếm quyền sử dụng tài khoản để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Việc kích hoạt tính năng này chỉ mất khoảng một phút với các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn Cá nhân ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó nhấn vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải.

Bước 2: Chọn Tài khoản và bảo mật, tìm mục Bảo mật 2 lớp rồi gạt công tắc sang trạng thái Bật để kích hoạt tính năng bảo vệ khi đăng nhập trên thiết bị mới.

Người dùng Zalo nên kích hoạt ngay tính năng Bảo mật 2 lớp. Đây là lớp bảo vệ giúp phát hiện và ngăn chặn các lượt đăng nhập trái phép từ thiết bị lạ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Sau khi hoàn tất, bất cứ khi nào có thiết bị lạ cố gắng đăng nhập vào tài khoản, Zalo sẽ yêu cầu xác thực và gửi thông báo đến thiết bị của chủ tài khoản. Đây là lớp bảo vệ quan trọng giúp ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, ngay cả trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc người dùng vô tình nhấn vào các đường link giả mạo.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc chủ động bật Bảo mật 2 lớp là giải pháp cần thiết để bảo vệ tài khoản Zalo cũng như thông tin cá nhân. Chỉ với vài thao tác cài đặt đơn giản, người dùng có thể giảm đáng kể nguy cơ bị kẻ xấu xâm nhập và lợi dụng tài khoản để thực hiện các hành vi lừa đảo.

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