Tất cả người dùng iPhone chú ý: Nhớ kỹ điều này để không bị lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Theo The Guadian đưa tin, thời gian gần đây đang có một thủ đoạn lừa đảo nhắm đến người dùng iPhone. Nếu sập bẫy, người dùng có thể bị bị chiếm toàn bộ dữ liệu, mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của tội phạm mạng bắt đầu bằng việc gửi hàng loạt email giả mạo thông báo dung lượng lưu trữ iCloud đã đầy hoặc sắp vượt mức giới hạn. Những thông báo này thường đi kèm với những lời đe dọa rất khẩn cấp, chẳng hạn như tài khoản sẽ bị khóa và toàn bộ dữ liệu cá nhân bao gồm hình ảnh, video kỷ niệm sẽ bị xóa vĩnh viễn nếu không bấm vào nút nâng cấp ngay lập tức. Điều khiến chiêu trò này trở nên đặc biệt nguy hiểm và dễ đánh lừa người dùng là kẻ gian thường tung ra các email giả mạo xen kẽ với những thông báo thật từ hệ thống Apple. Sự mập mờ này khiến ngay cả những người dùng cẩn thận nhất cũng dễ bị thao túng tâm lý và mất cảnh giác.

Email giả mạo có giao diện giống hệt các email thông báo của Apple

Nếu người dùng phớt lờ, chúng sẽ tiếp tục dội bom bằng các email có mức độ cảnh báo cao hơn vào những ngày tiếp theo. Kịch bản có thể thay đổi linh hoạt, từ việc thông báo dịch vụ đám mây đã bị vô hiệu hóa cho đến việc cảnh báo phương thức thanh toán bị lỗi. Mục đích cuối cùng của hàng loạt email dọa dẫm này là lừa người dùng bấm vào các đường link độc hại. Khi truy cập vào các trang web giả mạo có giao diện được thiết kế giống hệt Apple, người dùng sẽ bị yêu cầu nhập thông tin Apple ID và chi tiết thẻ tín dụng. Ngay khi dữ liệu được nhập vào, kẻ gian sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản, đánh cắp tiền và có thể đem bán dữ liệu cá nhân trên các nền tảng web tối.

Thông báo bộ nhớ đầy trên iPhone

Để không sập bẫy, người dùng iPhone cần hình thành thói quen kiểm tra kỹ địa chỉ email của người gửi mỗi khi nhận được yêu cầu liên quan đến tài khoản. Các email lừa đảo thường xuất phát từ những tên miền rất lạ, không hề liên quan đến hệ thống chính thức của Apple, chẳng hạn như các đuôi email từ quốc gia lạ hoặc chứa các ký tự vô nghĩa. Bên cạnh đó, những lỗi chính tả, sai ngữ pháp cơ bản hoặc cách hành văn lủng củng, không chuyên nghiệp trong một thông báo mang tính hệ thống cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất tố cáo hành vi lừa đảo.

Người dùng iPhone cần nhớ kỹ: Tuyệt đối không bấm vào link lạ trên các email

Khi nhận được những thông báo mang tính đe dọa dồn dập như vậy, bạn tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ đường link hay nút bấm nào trong email. Để xác minh tình trạng lưu trữ thực tế, bạn chỉ cần thao tác trực tiếp và an toàn ngay trên chiếc iPhone của mình bằng cách mở ứng dụng Cài đặt, bấm vào tên tài khoản ID Apple ở trên cùng và chọn mục iCloud. Tại đây, thiết bị sẽ hiển thị chính xác dung lượng lưu trữ hiện tại, và bạn hoàn toàn có thể mua thêm dung lượng trực tiếp qua hệ thống của Apple nếu thực sự cần thiết. Trong trường hợp không may đã lỡ nhấp vào link lạ và cung cấp thông tin, bạn cần ngay lập tức liên hệ với tổng đài ngân hàng để khóa thẻ, đồng thời đổi mật khẩu Apple ID ngay lập tức.