Đây không phải là một lỗi hệ thống ngẫu nhiên, mà là cơ chế bảo vệ tối quan trọng giúp cứu chiếc điện thoại của bạn khỏi nguy cơ chập mạch và hỏng hóc vĩnh viễn.

Khả năng kháng nước và cơ chế cảnh báo thông minh

Hầu hết các dòng điện thoại thông minh hiện đại của Samsung đều được trang bị khả năng kháng nước và chống bụi đạt chuẩn IP68 cao cấp. Tuy nhiên, điều này chỉ đồng nghĩa với việc thiết bị có thể chịu được các tình huống tiếp xúc nước ngẫu nhiên trong giới hạn nhất định, chứ không hề có nghĩa là thiết bị hoàn toàn "không thấm nước" hay miễn nhiễm với độ ẩm.

Khi chất lỏng, hơi ẩm hoặc mồ hôi tích tụ quá mức bên trong cổng sạc USB, hệ thống cảm biến sẽ kích hoạt một cảnh báo an toàn mang hình biểu tượng giọt nước. Ngay lập tức, tính năng sạc qua cổng cáp sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời nhằm ngăn chặn dòng điện chạy qua khu vực ẩm ướt, triệt tiêu nguy cơ gây ăn mòn linh kiện hoặc cháy nổ bo mạch bên trong.

Các bước làm khô thiết bị đúng chuẩn

Khi nhìn thấy cảnh báo này, điều đầu tiên bạn cần làm là rút ngay cáp sạc ra khỏi thiết bị và tuyệt đối không cố gắng cắm sạc trở lại. Việc tiếp tục cấp nguồn cho một cổng sạc đang dính nước có thể làm hỏng hoàn toàn phần cứng bên trong.

Quy trình làm khô điện thoại an toàn bao gồm việc dùng khăn khô lau sạch bề mặt, sau đó hướng cổng sạc xuống dưới và nhẹ nhàng vẫy mạnh điện thoại từ 5 đến 10 lần để loại bỏ bớt lượng nước thừa đọng lại.

Ảnh: Reddit

Samsung khuyến cáo người dùng không nên cho điện thoại vào thùng gạo như kinh nghiệm truyền miệng phổ biến, bởi các hạt bụi mịn và tinh bột từ gạo có thể lọt vào khe cắm và tạo thành cặn bám cứng đầu.

Thay vào đó, hãy đặt máy ở nơi thoáng gió hoặc dùng luồng gió mát từ quạt để thổi bay hơi ẩm, tuyệt đối tránh dùng máy sấy tóc thổi khí nóng vì nhiệt độ cao có thể làm biến dạng lớp keo kháng nước của màn hình.

Xử lý lỗi phần mềm và xung đột cảm biến độ ẩm

Đôi khi, điện thoại đã hoàn toàn khô ráo nhưng biểu tượng giọt nước vẫn xuất hiện. Hiện tượng này thường xuất phát từ trục trặc phần mềm của hệ thống phát hiện độ ẩm.

Trong trường hợp này, bạn nên kiên nhẫn để thiết bị nghỉ ngơi trong vòng ít nhất 24 giờ. Nếu thông báo lỗi vẫn tiếp diễn, nguyên nhân có thể do bộ nhớ đệm của hệ thống sạc đang lưu giữ dữ liệu cảnh báo cũ.

Bạn có thể khắc phục bằng cách truy cập vào Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps), bật hiển thị ứng dụng hệ thống, tìm đến mục Cài đặt USB (USB Settings), chọn Lưu trữ (Storage) và tiến hành Xóa bộ nhớ đệm (Clear cache). Ngoài ra, hãy kiểm tra cả đầu cắm của cáp sạc vì rất có thể chính sợi cáp đang bị ẩm hoặc bám bẩn.

Nếu đã thử mọi cách nhưng biểu tượng cảnh báo vẫn không biến mất, rất có thể cổng sạc của máy đã bị tổn hại vĩnh viễn do cặn bẩn bám lại hoặc đã xảy ra hư hỏng phần cứng bên trong.

Trong giai đoạn này, sạc không dây vẫn là một giải pháp tạm thời hiệu quả trên các dòng máy có hỗ trợ, giúp bạn duy trì năng lượng cho thiết bị mà không cần thông qua cổng USB bị khóa. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài kèm theo các dấu hiệu bất thường khác, bạn nên mang điện thoại đến các trung tâm bảo hành ủy quyền để kỹ thuật viên kiểm tra, vệ sinh chuyên sâu hoặc thay thế linh kiện an toàn.