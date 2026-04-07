Tất cả người đang hưởng lương hưu sắp đón tin vui từ 1/7

Minh Ánh |

Bộ Nội vụ đang xin ý kiến, đề xuất tăng lương hưu, giúp người nghỉ hưu cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi tiêu.

Toàn văn dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đang được Bộ Nội vụ xin ý kiến.Theo dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu thấp có thể được điều chỉnh tăng đến 2 lần liên tiếp.

Lần điều chỉnh thứ nhất là mức tăng chung áp dụng cho các nhóm đối tượng thuộc diện được điều chỉnh. Theo dự thảo, có 2 phương án đang được đưa ra với mức tăng cơ bản được áp dụng chung cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh. Cụ thể,

Với phương án 1, người hưởng lương hưu được tăng thêm 4,5% trên mức lương hưu của tháng 6.2026 và cộng thêm 200.000 đồng/tháng.

Với phương án 2, người hưởng lương hưu được tăng đồng loạt 8% trên mức đang hưởng.

Sau khi tăng theo phương án chung, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát để hỗ trợ thêm cho người có mức hưởng thấp. Đây chính là lần điều chỉnh thứ hai, nhưng không áp dụng cho tất cả mọi người.

Cụ thể, với người đang hưởng lương hưu từ trước ngày 1/1/1995, nếu sau khi tăng lần thứ nhất mà mức lương hưu vẫn dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

Trường hợp sau điều chỉnh, mức lương hưu từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nhóm hưởng lương hưu thấp không chỉ được tăng theo công thức chung mà còn có thể tiếp tục được hỗ trợ bổ sung để cải thiện thu nhập thực tế.

Theo dự thảo, các nhóm đối tượng thuộc diện điều chỉnh gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, kể cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Ngoài ra, các đối tượng thuộc diện điều chỉnh cũng áp dụng với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ hưởng chế độ theo các nghị định hiện hành; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp theo các quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng trợ cấp theo các quyết định trước đây; cùng một số nhóm quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định.

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt "nghi phạm" thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

