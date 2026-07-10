Tất cả người dân trên cả nước chú ý thông báo mới nhất về giá điện sinh hoạt

Bộ Công thương nói gì về đề xuất áp dụng cơ chế tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ thấp điểm, cao điểm?

Tại buổi họp báo với báo chí vào chiều 7/7, ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương), đã chia sẻ các thông tin xoay quanh đề xuất tính tiền điện theo các khung thời gian trong ngày. Phương án này vừa được bổ sung vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực.

Theo đại diện Cục Điện lực, phương thức tính giá điện dựa trên thời điểm sử dụng (chia theo giờ bình thường, cao điểm và thấp điểm) hiện mới chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng mua điện phục vụ sản xuất và kinh doanh. Trong khi đó, các hộ gia đình tiêu thụ điện sinh hoạt vẫn đang được tính tiền theo biểu giá lũy tiến bậc thang.

Khuyến khích chuyển dịch dòng điện sang giờ thấp điểm

Trước đây, mạng lưới điện quốc gia thường ghi nhận hai giai đoạn cao điểm là buổi trưa và buổi tối. Tuy nhiên, nhờ sự bùng nổ của các nguồn điện mặt trời, áp lực tiêu thụ vào giữa ngày gần như đã được giải tỏa. Bộ Công thương sau đó đã điều chỉnh, chuyển khung giờ cao điểm sang buổi tối, song cơ chế này vẫn chưa được triển khai rộng rãi cho khối điện dân sinh.

Ông Bùi Quốc Hùng phân tích, lượng điện tiêu thụ từ các hộ gia đình hiện nay rất khổng lồ, giữ vị trí lớn thứ hai trong tổng sản lượng quốc gia, chỉ đứng sau ngành công nghiệp.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng dự thảo luật sửa đổi, Bộ Công thương đang tính toán phương án và mốc thời gian phù hợp để thí điểm áp dụng giá điện theo khung giờ đối với những hộ gia đình có mức tiêu thụ lớn hoặc vận hành nhiều thiết bị công suất cao. Giải pháp này nhằm thúc đẩy người dân chủ động chuyển dịch việc sử dụng các thiết bị điện sang các khung giờ thấp điểm.

Dù vậy, để hiện thực hóa chính sách này, rào cản lớn nhất nằm ở hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống đo đếm điện sinh hoạt tại các hộ dân hiện tại chỉ là loại công tơ một giá phục vụ tính tiền theo bậc thang, không có chức năng bóc tách dữ liệu theo thời gian thực.

Do đó, ngành điện sẽ phải triển khai thay thế đồng loạt bằng loại công tơ điện tử đo được cả 3 khung giờ (bình thường, cao điểm, thấp điểm), đồng thời nâng cấp đồng bộ mạng lưới truyền dẫn dữ liệu để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Lãnh đạo Cục Điện lực nhấn mạnh, mô hình này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu phân tích. Bộ Công thương cần phải thực hiện các bước đánh giá toàn diện về tác động xã hội đối với người tiêu dùng cũng như rà soát năng lực công nghệ, trước khi quyết định thời điểm chính thức áp dụng.

Trước đó, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm này mới áp dụng cho điện kinh doanh và điện sản xuất.

Lý giải nguyên nhân tiền điện tháng 6 tăng

Trả lời thắc mắc của dư luận về việc hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều gia đình tăng cao đột biến, ông Bùi Quốc Hùng giải thích, hiện tượng này xuất phát từ yếu tố thời tiết cực đoan. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhu cầu làm mát của người dân tăng mạnh khiến lượng điện tiêu thụ tăng theo.

Do biểu giá điện sinh hoạt được tính theo phương thức lũy tiến, dùng càng nhiều thì đơn giá ở các bậc sau càng đắt, dẫn đến tổng chi phí trên hóa đơn tăng mạnh.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí, đại diện Bộ Công thương khuyến nghị người dân nên hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, khoa học. Đặc biệt, nên hạn chế tối đa việc bật cùng lúc nhiều thiết bị tiêu tốn điện năng vào các khung giờ cao điểm để tránh bị nhảy lên các bậc thang giá cao.

Nhằm hỗ trợ người dân chủ động kiểm soát chi phí, từ ngày 15/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các công ty thành viên đã đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng di động mang tên "EVN CSKH" trên cả hai nền tảng iOS và Android.

Ứng dụng này cho phép người dùng tự thiết lập các hạn mức cảnh báo bằng số kWh hoặc dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) tăng trưởng lượng điện tiêu thụ, giúp ngăn chặn tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt mà không kiểm soát được.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể thanh toán trực tuyến, tra cứu lịch sử nộp tiền, xem hóa đơn, thông báo các sự cố mất điện hoặc tương tác trực tiếp với tổng đài chăm sóc khách hàng của ngành điện.