Tất cả người dân sở hữu SIM điện thoại chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an yêu cầu người dân quản lý thuê bao di động để bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Mới đây, Cổng TTĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết trong thời đại chuyển đổi số, SIM điện thoại không chỉ là phương tiện kết nối thông tin mà còn gắn trực tiếp với nhiều dịch vụ thiết yếu như tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, giao dịch điện tử và các nền tảng số.

Tuy nhiên, tình trạng sử dụng SIM không chính chủ, SIM rác, mua bán, cho thuê hoặc sử dụng SIM vào các hoạt động vi phạm pháp luật và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Vì vậy, tăng cường quản lý SIM, chuẩn hóa thông tin thuê bao và nâng cao ý thức của người dân là yêu cầu cần thiết, góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, lành mạnh và bảo đảm an ninh, trật tự.

Người dân đặc biệt lưu ý các nội dung sau liên quan SIM điện thoại

Theo luật viễn thông 2023 có hiệu lực 01/7/2024; Nghị định 49/2017/NĐ-CP; Nghị định 91/2020/NĐ-CP; Thông tư 22/2021/TT-BTTTT; Thông tư 25/2015/TT-BTTTT Để chủ động phòng ngừa rủi ro và hậu quả không đáng có mọi người dân cần đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn

Không cho mượn, thuê hoặc bán SIM chính chủ: Người dân không nên đứng tên đăng ký thuê bao hộ hoặc tùy tiện giao SIM do mình đứng tên cho người khác sử dụng. Khi số thuê bao bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thông tin đăng ký thuê bao có thể trở thành một trong những căn cứ phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người đứng tên thuê bao.

Tránh xa SIM "rác" và dịch vụ trực tuyến trôi nổi: Tuyệt đối không mua bán, kích hoạt SIM qua các hội nhóm mạng xã hội hoặc dịch vụ không rõ nguồn gốc. Lực lượng An ninh mạng đang tăng cường rà soát, phối hợp xử lý nghiêm các trang web, cá nhân cung cấp dịch vụ SIM không chính chủ.

Trách nhiệm của người dùng và cách kiểm tra: Mỗi công dân có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Để kiểm tra SIM đang dùng có đúng tên mình hay không, người dân hãy soạn tin nhắn: TTTB gửi 1414 (miễn phí).

Nếu phát hiện thông tin bị sai hoặc tên mình bị dùng đăng ký cho số lạ: Cần mang CCCD đến ngay điểm giao dịch của nhà mạng để chuẩn hóa hoặc yêu cầu khóa các số không phải do mình sử dụng.

Bảo vệ tài khoản khi mất SIM: Khi bị mất điện thoại hoặc mất SIM, việc đầu tiên cần làm là gọi ngay tổng đài nhà mạng để khóa SIM khẩn cấp. Điều này ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng SIM để lấy mã OTP, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook.

Cách xử lý khi số điện thoại bị dùng đăng ký tài khoản: Nếu phát hiện số điện thoại của mình bị người khác dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hay ứng dụng khác, bà con hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của dịch vụ đó yêu cầu khóa/xóa tài khoản, hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Quản lý tốt SIM điện thoại chính là bảo vệ tài sản, uy tín của bản thân và gia đình. Người dân hãy cùng chung tay loại bỏ SIM "rác" để giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.