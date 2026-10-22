Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 100 triệu đồng từ 30/11

Đây là nội dung Nghị định số 389/2026/NĐ-CP.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026, văn bản pháp lý mới này thay thế cho các chế tài cũ tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP, thiết lập khung xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận kết quả trả thưởng, đồng thời chuẩn hóa trách nhiệm của cả người chơi lẫn người phân phối vé sổ số.

Siết chặt xử phạt đối với hành vi làm giả, cạo sửa vé số để lĩnh thưởng

Một trong những nội dung thay đổi nằm ở Điều 8 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, tập trung vào các hành vi can thiệp, gian lận tờ vé xổ số nhằm mục đích dự thưởng hoặc trục lợi tiền thưởng:

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Hành vi làm giả vé xổ số: Khoản 5 Điều 8 quy định mức phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng. So với khung 50–70 triệu đồng trước đây tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP, mức phạt mới tăng đồng loạt 30 triệu đồng ở cả mức sàn và mức trần. Đáng chú ý, điều luật đã bỏ cụm từ mang tính thu hẹp "tổ chức làm giả" để chuyển thành "làm giả", bao quát mọi hành vi độc lập hay có tổ chức.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé: Khoản 4 Điều 8 quy định phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé dưới mọi hình thức để dự thưởng hoặc lĩnh thưởng. Khung tiền phạt này tăng gấp đôi so với mức 30–50 triệu đồng theo quy định cũ. Tương tự, cấu thành hành vi cũng được mở rộng áp dụng cho mọi cá nhân trực tiếp tẩy xóa, thay vì chỉ nhắm vào hành vi "tổ chức cạo sửa".

Bên cạnh hình phạt tiền, cơ quan chức năng sẽ áp dụng triệt để các biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả: tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, buộc tiêu hủy vé đã bị cạo sửa, tẩy xóa và truy thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp mà người vi phạm đã chiếm đoạt.

Phạt tới 15 triệu đồng nếu bán hoặc mua vé số khi chưa đủ 18 tuổi

Nghị định 389/2026/NĐ-CP cũng lần đầu tiên cụ thể hóa các chế tài hành chính nghiêm ngặt nhằm bảo đảm điều kiện tham gia dự thưởng, bảo vệ các đối tượng yếu thế theo tinh thần của Thông tư 75/2013/TT-BTC.

Theo quy định hiện hành, đối tượng không được phép tham gia chơi xổ số bao gồm: người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, điều luật mới xử lý đồng thời cả hai đầu giao dịch:

Đối với người mua vé: Khoản 1 Điều 11 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân không đủ điều kiện theo luật định nhưng vẫn cố tình mua vé để tham gia dự thưởng.

Đối với người bán vé: Khoản 2 Điều 9 quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện. Căn cứ nguyên tắc định khung tại Điều 3 của nghị định (mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa tổ chức), người bán vé số dạo hoặc đại lý cá nhân bán vé cho trẻ em dưới 18 tuổi sẽ đối diện mức phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Việc tăng nặng chế tài tài chính và mở rộng diện xử lý từ ngày 30/11/2026 được kỳ vọng sẽ ngăn chặn triệt để tình trạng gian lận lĩnh thưởng, lập lại trật tự minh bạch cho thị trường kinh doanh xổ số, đồng thời nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc không để trẻ vị thành niên tiếp cận trò chơi may rủi có thưởng.