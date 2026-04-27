Tất cả người dân khi nhận được tin nhắn "phạt nguội" dạng này, cần xóa ngay lập tức

Thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm "phạt nguội" chưa xử lý và yêu cầu mọi người truy cập vào đường link giả mạo Cổng Dịch vụ dịch vụ công Quốc gia để kiểm tra và nộp phạt.

Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo lòng tin. Khi nạn nhận nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Thông thường nội dung tin nhắn thường tạo áp lực, ví dụ như yêu cầu đóng phạt ngay trong ngày, giữ giấy phép lái xe hoặc chuyển hồ sơ xử lý nếu không bấm vào link.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cơ quan công an gần nhất.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.