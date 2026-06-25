Tất cả người dân đi máy bay chú ý quy định mới nhất từ 1/7

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc đảm bảo an toàn vận chuyển của hành khách.

Theo Chỉ thị, nhằm triển khai thực hiện quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu, từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng và các thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.

Cục quản lý chuyên ngành quy định sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 2g, trong khi sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng chứa pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, việc vận chuyển phải được người khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Ngoài ra, hành khách không được sạc lại chính sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên tàu bay. Đồng thời, phải lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc thiết bị khác khi đang ở trên tàu bay.

Bên cạnh đó, sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng rẽ nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực, dán băng che các cực hở hoặc đặt mỗi sạc dự phòng trong một túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Cơ quan quản lý chuyên ngành cũng yêu cầu các hãng hàng không tăng cường truyền thông, thông tin đến đến hành khách về các yêu cầu bắt buộc này.

Chỉ thị số 3557/CT-CHK có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và được áp dụng đối với tất cả các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam. Hành khách được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật của sạc dự phòng trước chuyến đi, đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về vận chuyển để tránh ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục và bảo đảm an toàn cho chuyến bay.