Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN

EVN phát cảnh báo khẩn tới khách hàng sử dụng điện cả nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo khẩn cấp cảnh báo người tiêu dùng về một chiến dịch lừa đảo công nghệ cao mới. Theo đó, lợi dụng việc ngành điện đang nâng cấp phần mềm, các đối tượng xấu đã tung ra hàng loạt tin nhắn mạo danh ứng dụng chăm sóc khách hàng nhằm bẫy người dân nhấn vào link độc hại, từ đó đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Chiêu trò "ăn theo" ứng dụng mới của ngành điện

Trước đó, vào ngày 15/06/2026, EVN đã chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng Chăm sóc khách hàng thống nhất trên toàn quốc với tên gọi EVN CSKH. Trong giai đoạn chuyển giao này, người dân được phép sử dụng song song app mới cùng với các ứng dụng dịch vụ sẵn có của các Tổng công ty Điện lực khu vực.

Tuy nhiên, ngay khi ứng dụng này vừa ra mắt, các nhóm tội phạm mạng đã lập tức khai thác thương hiệu của EVN để trục lợi. Chúng sử dụng công nghệ giả mạo tên định danh doanh nghiệp (Brandname EVN CSKH) để gửi tin nhắn đến số máy của người dân.

Nội dung các tin nhắn này thường chứa các đường dẫn (link) lạ, yêu cầu người dùng phải truy cập vào để thực hiện các thao tác như "xác nhận danh tính" hoặc "cập nhật lại thông tin chủ hộ sử dụng điện".

Cách nhận diện tin nhắn EVN chính chủ và quy tắc an toàn

Để giúp người dân không bị sập bẫy các kịch bản lừa đảo tinh vi, EVN đã vạch rõ ranh giới nhận diện giữa tin nhắn thật và tin nhắn giả mạo:

Do đó, phía EVN khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo mật sau:

Danh bạ tổng đài xác minh chính thức của các khu vực

Trong trường hợp nhận được các tin nhắn nghi vấn, hoặc lỡ bấm vào link lạ và nghi ngờ bị lộ thông tin, người dân cần liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực quản lý khu vực mình sinh sống để được hỗ trợ khóa tài khoản và xác minh kịp thời: