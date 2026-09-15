Tất cả người dân đang sử dụng mạng xã hội chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an cảnh báo người dân về các trường hợp bị khóa tài khoản mạng xã hội vô thời hạn.

Bộ Công an mới đây cho biết, Nghị định số 333/2026/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng) đã chính thức có hiệu lực. Khác với những văn bản pháp lý thuần câu chữ kỹ thuật, nghị định lần này tập trung giải quyết trực diện những bức xúc kéo dài của người dùng mạng xã hội: vấn nạn tài khoản ảo lừa đảo, tin giả bôi nhọ tràn lan và trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới.

Ảnh: Bộ Công an

Dưới đây là 2 nhóm nội dung cốt lõi người dân và các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp trực tuyến cần nắm rõ:

Muốn bình luận, livestream bán hàng phải xác thực

Một trong những bước ngoặt lớn nhất là quy định chấm dứt tình trạng dùng nick ảo, tài khoản không tên tuổi để bình luận hay chia sẻ thông tin. Cụ thể, các nhà cung cấp dịch vụ mạng buộc phải xác thực thông tin ngay khi bạn đăng ký tài khoản qua các hình thức:

Số điện thoại trong nước: Áp dụng cho người dùng sở hữu thuê bao viễn thông tại Việt Nam.

Số định danh cá nhân (hoặc định danh điện tử hợp pháp): Dành cho người không có số điện thoại Việt Nam.

Bắt buộc dùng căn cước/số định danh khi Livestream bán hàng: Những ai sử dụng tính năng phát trực tiếp vì mục đích thương mại bắt buộc phải xác thực bằng số định danh cá nhân.

Lưu ý: Chỉ tài khoản đã xác thực thành công mới được đăng bài, tương tác và bình luận. Việc xác thực này không đồng nghĩa với việc để lộ danh tính cho mọi người cùng thấy, mà nhằm gắn trách nhiệm pháp lý thực tế với người sở hữu tài khoản; các nhà mạng, nền tảng vẫn phải bảo mật thông tin theo luật định.

Tin xấu độc phải gỡ trong 24 giờ, vi phạm nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn

Quy định mới áp dụng khung thời gian rất khắt khe đối với việc xử lý thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, kích động bất ổn hoặc gây hoang mang dư luận:

Xử lý nhanh: Khi nhận yêu cầu từ lực lượng an ninh mạng (Bộ Công an), nền tảng phải gỡ bỏ nội dung xấu độc chậm nhất sau 24 giờ (rút xuống chỉ còn 6 giờ nếu rơi vào tình huống khẩn cấp đe dọa an ninh quốc gia). Yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra cũng phải xong trong 24 giờ (hoặc 3 giờ nếu liên quan đến tính mạng con người).

Khóa tài khoản theo mức độ vi phạm (cơ chế phân tầng):

Tái phạm từ 3 lần/tháng: Bị hạn chế hiển thị hoặc khóa nick tối đa 60 ngày.

Tái phạm từ 10 lần/quý: Bị hạn chế hoặc khóa nick tối đa 180 ngày.

Khóa vĩnh viễn: Áp dụng với tài khoản phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia, tài khoản bị tạm khóa từ 3 lần trở lên nhưng vẫn tái phạm, hoặc các kênh được lập ra cố tình làm công cụ sai phạm. Cơ chế khôi phục chỉ được mở lại khi cơ quan chức năng xác định có sự nhầm lẫn.