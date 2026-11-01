Tất cả người dân đang dùng VNeID chú ý thông báo mới nhất của công an

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thông tin sai lệch về VNeID.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, ứng dụng định danh điện tử VNeID ngày càng hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch và tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những thông tin, bài viết diễn giải phiến diện, thiếu căn cứ về việc định danh điện tử và kết nối dữ liệu, gây tâm lý hoang mang, lo ngại trong một bộ phận người dân.

Thực tế, cần phân biệt rõ giữa định danh điện tử, kết nối dữ liệu và quyền truy cập, khai thác dữ liệu. Việc các hệ thống có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin không đồng nghĩa với việc mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu cá nhân. Hoạt động khai thác, sử dụng dữ liệu phải tuân thủ quy định pháp luật và các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân, an toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, việc xác thực tài khoản trên không gian mạng còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng, hỗ trợ phòng ngừa tình trạng giả mạo danh tính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, quá trình phát triển các dịch vụ số cũng cần đi đôi với việc tăng cường bảo mật, kiểm soát quyền truy cập và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Trước tình hình trên, Công an xã Xuân Phú (Tỉnh Đồng Nai) khuyến cáo Nhân dân:

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Chủ động kiểm chứng thông tin: Tiếp nhận thông tin về VNeID, định danh điện tử và các chính sách pháp luật từ nguồn chính thống; không vội tin hoặc chia sẻ những bài viết có nội dung suy diễn, chưa được kiểm chứng.

Sử dụng VNeID an toàn: Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân cho người lạ; không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của đối tượng nghi vấn.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo: Không tin tưởng tuyệt đối vào các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin, xác thực tài khoản hoặc chuyển tiền. Khi có nghi vấn, cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng qua kênh chính thức để xác minh.

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia không gian mạng: Không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật; khi phát hiện nội dung có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo hoặc vi phạm pháp luật, cần lưu giữ thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Công an xã Xuân Phú đề nghị mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo, khách quan; đồng thời chủ động tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số an toàn, đúng quy định. Việc nhận diện và không tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch, kết hợp với ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả đời sống và công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Mỗi người dân hãy là một người dùng số thông thái: kiểm chứng trước khi tin, suy xét trước khi chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân trong mọi giao dịch trực tuyến.

Theo Cổng TTĐT CA Đồng Nai