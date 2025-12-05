Tất cả người dân đặc biệt chú ý vấn đề sau liên quan đến sổ đỏ

Nghị định 101/2024/NĐ-CP từ khi chính thức có hiệu lực đã mở ra khung pháp lý minh bạch cho hoạt động đăng ký biến động đất đai thông qua phương thức điện tử. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai vốn lâu nay phức tạp, tốn thời gian và chi phí đi lại của người dân.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 49 Nghị định 101/2024/NĐ-CP, người sử dụng đất có thể “nộp đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bằng phương tiện điện tử”. Điều này đồng nghĩa việc sang tên sổ đỏ, đổi thông tin hoặc cập nhật biến động có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của địa phương.

So với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, quy trình online giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại và mang theo nhiều giấy tờ. Việc tiếp nhận, xử lý và đối chiếu thông tin được thực hiện trên nền tảng số, hỗ trợ cơ quan quản lý kiểm soát dữ liệu, hạn chế sai sót và góp phần minh bạch hóa thủ tục.

Việc triển khai thủ tục sang tên đất đai qua môi trường số được đánh giá là bước tiến lớn trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm tải cho bộ máy hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tục sang tên sổ đỏ online mới nhất năm 2025

Quy trình thực hiện sang tên sổ đỏ online bắt đầu bằng việc người dân đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản định danh điện tử mức 2. Tại đây, người thực hiện tìm mục “Đăng ký biến động đất đai”, lựa chọn thủ tục sang tên và khai báo thông tin về thửa đất, giao dịch chuyển quyền cũng như thông tin người nhận.

Sau đó, người dân chuẩn bị bộ hồ sơ điện tử gồm bản scan hoặc ảnh chụp rõ ràng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng công chứng chuyển nhượng, giấy tờ nhân thân và các tài liệu liên quan. Hồ sơ được tải lên hệ thống và gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai. Ngay khi tiếp nhận, hệ thống ghi nhận thời điểm nộp và cung cấp mã theo dõi trạng thái.

Trong quá trình xử lý, cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu cần bổ sung, người dân nhận thông báo trực tuyến và có thể chỉnh sửa ngay trên hệ thống, không phải quay lại nộp trực tiếp. Khi hồ sơ hợp lệ, người thực hiện nhận thông báo về nghĩa vụ tài chính, bao gồm thuế, phí trước bạ và các khoản phí liên quan. Việc thanh toán có thể thực hiện hoàn toàn online qua ngân hàng số, ví điện tử hoặc tích hợp trên cổng dịch vụ công.

Sau khi hoàn tất các khoản tài chính, hồ sơ được chuyển sang bước ký số, cập nhật biến động tại cơ quan đăng ký đất đai. Kết quả giải quyết được trả dưới dạng bản điện tử hoặc gửi bản giấy qua bưu điện tùy theo lựa chọn của người nộp hồ sơ.

Lệ phí sang tên sổ đỏ online năm 2025

Theo cập nhật mới nhất, mức phí sang tên bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân: 2% giá trị chuyển nhượng. Lệ phí trước bạ: 0,5% giá trị bất động sản. Phí thẩm định hồ sơ: 100.000 – 500.000 đồng (tùy địa phương). Phí công chứng hợp đồng: dao động từ 0,1% – 0,5% giá trị tài sản.

Tổng chi phí có thể từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào giá trị nhà đất.

Những lưu ý quan trọng khi sang tên online: Kiểm tra xem đất có đang thế chấp, tranh chấp, bị kê biên hay không. Hồ sơ tải lên phải rõ ràng, không bị mờ hoặc thiếu trang. Luôn lưu giữ biên lai điện tử, mã hồ sơ để đối chiếu. Nếu có thay đổi thông tin cá nhân (ví dụ đổi số CCCD), cần cập nhật trước khi sang tên. Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ, nhưng phải có giấy ủy quyền công chứng.