Tất cả người dân có VNeID chú ý làm ngay việc này để tiết kiệm hàng triệu đồng từ 15/8

Từ ngày 15/8, người có VNeID nếu làm điều này có thể được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí.

Kể từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, công dân sở hữu tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và hoàn tất đồng bộ các trường thông tin cơ bản sẽ có cơ hội được miễn hoặc giảm sâu nhiều khoản phí, lệ phí hành chính. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số.

Tùy thuộc vào tính chất của từng loại hồ sơ và dữ liệu tích hợp thực tế, người dân có thể tiết kiệm từ vài chục nghìn đồng cho đến hàng triệu đồng khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai, căn cước, hộ chiếu, đăng ký xe hay lệ phí trước bạ phương tiện.

5 nhóm dữ liệu nền tảng cần tích hợp trên ứng dụng

Để đủ điều kiện xem xét thụ hưởng các chính sách ưu đãi, tài khoản VNeID của người dân trước hết cần phải tích hợp đầy đủ 5 danh mục thông tin cốt lõi sau:

Tuy nhiên, việc sở hữu tài khoản mức 2 và cập nhật đủ 5 nhóm thông tin cơ bản nêu trên chưa đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ tự động áp dụng ưu đãi. Để được miễn hoặc giảm phí, chủ tài khoản còn phải đáp ứng đúng các điều kiện riêng về hình thức nộp hồ sơ (thường là trực tuyến) và phương thức thanh toán điện tử của từng loại thủ tục.

Các thủ tục hành chính được miễn phí hoàn toàn

Khi thực hiện giao dịch thông qua các cổng dịch vụ công trực tuyến và có dữ liệu liên kết đồng bộ trên VNeID, người dân sẽ được miễn 100% các khoản lệ phí trong các lĩnh vực sau:

Các khoản lệ phí được giảm sâu

Bên cạnh các dịch vụ được miễn hoàn toàn, người dân còn được giảm đáng kể các khoản thuế phí giá trị lớn khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến:

Giảm lệ phí trước bạ phương tiện và nhà đất

Đối với nhà, đất chuyển nhượng: Người dân được giảm 10% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. Chính sách này áp dụng tối đa 1 lần/năm và mức giảm không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai. Để được hưởng, chủ tài khoản phải có VNeID mức 2, tích hợp mã số thuế cá nhân, thông tin nhà đất của bên chuyển nhượng và 5 nhóm thông tin cơ bản, đồng thời tiến hành nộp thuế điện tử.

Đối với ô tô và xe máy: Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu đối với ô tô, và giảm 100% (miễn hoàn toàn) đối với xe máy. Ưu đãi này cũng khống chế áp dụng 1 lần/năm và không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở. Yêu cầu chủ xe phải tích hợp mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe và quyền sở hữu của người bán cùng 5 nhóm thông tin cơ bản lên VNeID.

Giảm 50% phí thẩm định phòng cháy chữa cháy và đăng ký giao dịch bảo đảm

Phí thẩm duyệt thiết kế PCCC: Giảm một nửa chi phí phê duyệt thiết kế công trình nếu chủ đầu tư tích hợp sẵn sổ đỏ hoặc các dữ liệu công trình thiết yếu lên VNeID cùng 5 nhóm thông tin nền tảng, đồng thời nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công.

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Giảm 50% đối với các thủ tục đăng ký lần đầu, thay đổi nội dung, thông báo xử lý tài sản, xóa đăng ký hoặc xin cấp bản sao chứng nhận. Điều kiện áp dụng là thực hiện nộp trực tuyến qua VNeID mức 2 có tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản; kèm theo đăng ký xe (nếu tài sản là ô tô, xe máy) hoặc sổ đỏ (nếu tài sản là nhà đất).

Cơ chế vận hành và đối tượng ưu tiên

Để thuận tiện cho người dân, toàn bộ các mức ưu đãi cụ thể của từng công dân sẽ được hiển thị trực tiếp ngay trên ứng dụng VNeID cá nhân. Khi người dân có yêu cầu, hệ thống sẽ tự động chia sẻ và đồng bộ các dữ liệu này sang Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng như các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính một cửa của các bộ, ngành để làm căn cứ áp dụng chính sách miễn giảm trực tiếp.

Luật cũng quy định, đối với các đối tượng thuộc diện chính sách đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào các dân tộc thiểu số hoặc những người đồng thời thuộc nhiều diện hỗ trợ khác nhau thì sẽ được áp dụng mức ưu đãi cao nhất theo khung quy định.

Người dân vẫn có toàn quyền lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi miễn, giảm chi phí nêu trên sẽ chỉ được áp dụng khi người dân lựa chọn hình thức số hóa và đáp ứng đầy đủ các điều kiện ràng buộc của từng loại thủ tục.