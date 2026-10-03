Tất cả người dân có trợ cấp trên cả nước chú ý tin vui mới nhất từ tháng 10

Mức trợ cấp ở một số lĩnh vực sẽ tăng từ đầu tháng 10.

Hệ thống chính sách an sinh xã hội bước vào đợt điều chỉnh diện rộng khi hai nghị định mới của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành trong những ngày đầu tháng 10/2026. Các quy định mới không chỉ nâng cao mức chuẩn trợ cấp cho người khuyết tật, thân nhân người có công với cách mạng mà còn áp dụng cơ chế truy lĩnh tính từ thời điểm ngày 1/7/2026, bảo đảm quyền lợi tối đa cho các nhóm đối tượng bảo trợ.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng: Người khuyết tật nhận tối đa 1,35 triệu đồng/tháng

Căn cứ Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội chính thức được điều chỉnh từ 500.000 đồng/tháng lên mức 540.000 đồng/tháng. Việc tăng mức chuẩn gốc này kéo theo biểu chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng dành cho người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng tăng tương ứng theo từng nhóm đối tượng cụ thể:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Người khuyết tật nặng:

Đối tượng trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành: Hưởng mức 810.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 1,5).

Trẻ em và người cao tuổi: Hưởng mức 1.080.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 2,0).

Người khuyết tật đặc biệt nặng:

Đối tượng trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành: Hưởng mức 1.080.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 2,0).

Trẻ em và người cao tuổi: Hưởng mức 1.350.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 2,5).

Song song với trợ cấp trực tiếp, các hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật thuộc diện bảo trợ xã hội cũng được hỗ trợ kinh phí hằng tháng tương ứng theo hệ số quy định.

Đáng lưu ý, dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2026, mức chuẩn 540.000 đồng/tháng được áp dụng tính hưởng bắt đầu từ ngày 1/7/2026. Do đó, toàn bộ đối tượng thụ hưởng sẽ được cơ quan chức năng thực hiện truy lĩnh phần tiền chênh lệch phát sinh từ tháng 7 đến tháng 9/2026 trong các kỳ chi trả tới. Ngoài ra, các địa phương có nguồn lực ngân sách bảo đảm được phép chủ động ban hành mức chuẩn và mức hỗ trợ cao hơn quy định khung của Trung ương.

Tăng 8% chuẩn ưu đãi người có công: Thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp đến hơn 9 triệu đồng/tháng

Ảnh được AI hỗ trơ thiết kế

Trước đó, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Mức chuẩn mới được xác định là 3.012.000 đồng/tháng, ghi nhận mức tăng 8% so với quy định trước đây và cũng được áp dụng tính hưởng hồi tố từ ngày 1/7/2026.

Mức chuẩn 3.012.000 đồng là căn cứ pháp lý cốt lõi để xác định toàn bộ chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng cho người có công và thân nhân:

Nhóm đối tượng thụ hưởng Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng Ghi chú & Điều kiện áp dụng Thân nhân của 01 liệt sĩ 3.012.000 đồng Áp dụng trên mỗi định suất thân nhân Thân nhân của 02 liệt sĩ 6.024.000 đồng Gấp 2 lần mức chuẩn Thân nhân của từ 03 liệt sĩ trở lên 9.036.000 đồng Gấp 3 lần mức chuẩn Con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi 6.024.000 đồng Chế độ ưu đãi riêng theo độ tuổi Vợ/chồng liệt sĩ tái hôn 3.012.000 đồng Đã nuôi con liệt sĩ trưởng thành, chăm sóc cha/mẹ liệt sĩ hoặc vì hoạt động cách mạng không thể chăm sóc Trợ cấp tuất nuôi dưỡng bổ sung 2.410.000 đồng Hưởng thêm đối với cha/mẹ đẻ, người nuôi dưỡng liệt sĩ, vợ/chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ mồ côi cả cha lẫn mẹ (chưa đủ 18 tuổi, đang đi học hoặc khuyết tật nặng/đặc biệt nặng)





Việc nâng đồng thời mức chuẩn trợ giúp xã hội và chuẩn ưu đãi người có công khẳng định ưu tiên nguồn lực của Nhà nước trong việc bảo đảm lưới an sinh, giúp các đối tượng yếu thế và gia đình chính sách từng bước cải thiện mức sống, ổn định đời sống kinh tế gia đình.