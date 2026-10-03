Tất cả người dân mua bán, cho tặng xe cũ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an khuyến cáo người dân làm đầy đủ các thủ tục khi mua bán, cho tặng xe cũ.

Gần đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai thông báo, khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc để thừa kế xe, nhiều người vẫn có thói quen giao luôn xe, chứng nhận đăng ký xe và biển số cho người nhận chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe và biển số xe để thực hiện thủ tục thu hồi.

Cụ thể, điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định: khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe và nộp lại cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi.

Đáng chú ý, điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn mà chưa làm thủ tục thu hồi, trước khi giải quyết thủ tục đăng ký xe, người có thẩm quyền sẽ thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Sau khi cơ quan đăng ký xe hoàn tất thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo Điều 17 Thông tư số 79/2024/TT-BCA. Hồ sơ đăng ký sang tên gồm giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, chứng từ lệ phí trước bạ và chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Ảnh: CA Lào Cai

Người dân cần lưu ý, theo khoản 7 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, tổ chức, cá nhân đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe trong thời gian chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp thuộc diện phải thu hồi.

Vì vậy, khi mua, bán xe, người dân cần thực hiện đúng trình tự: lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu - chủ xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số - người mua thực hiện đăng ký sang tên. Việc hoàn tất thủ tục đúng thời hạn không chỉ bảo đảm quyền lợi của các bên mà còn tránh phát sinh trách nhiệm pháp lý, vi phạm hành chính và những phiền toái về sau.