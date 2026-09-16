Tất cả người dân có tài khoản VNeID mức độ 2 cần đặc biệt chú ý thông báo sau

Cơ quan Công an đã có thông tin về ba tính năng quan trọng trên ứng dụng VNeID.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về nhóm tính năng đánh giá, góp ý trên VNeID, nhằm phát huy vai trò của người dân trong cải cách hành chính.

Theo Cơ quan Công an, ứng dụng định danh điện tử VNeID không chỉ là công cụ phục vụ xác thực danh tính, tích hợp giấy tờ và thực hiện các tiện ích số, mà còn cung cấp nhiều chức năng giúp người dân trực tiếp đánh giá, góp ý đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công tác cải cách hành chính (CCHC).

Do đó, việc chủ động đánh giá, góp ý trên VNeID là cách thiết thực để người dân phản ánh trải nghiệm thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng nền hành chính ngày càng công khai, minh bạch, thuận tiện.

Ba nội dung đánh giá, góp ý trên VNeID

Thứ nhất, tính năng “Đánh giá dịch vụ TTHC”: Đối với TTHC đã thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên VNeID, người dân có thể đánh giá về thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả; thời gian giải quyết; chất lượng giải quyết TTHC.

Thứ hai, tính năng “Đánh giá CCHC trong Công an nhân dân”: Đối với các TTHC do cơ quan Công an các cấp tiếp nhận, giải quyết, người dân có thể đánh giá về việc công khai, minh bạch thông tin, hướng dẫn TTHC; mức độ thuận tiện khi tiếp cận, thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể đánh giá việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ; thời hạn và kết quả giải quyết; đồng thời gửi kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Thứ ba, tính năng “Đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công”: Đối với TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc cơ quan có chức năng tiếp nhận, giải quyết TTHC, người dân có thể đánh giá về biển hiệu, hướng dẫn; cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc niêm yết công khai TTHC; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; thời hạn, chất lượng kết quả giải quyết và việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị.

Cách thực hiện đánh giá, góp ý trên VNeID

Để thực hiện đánh giá, góp ý trên VNeID, Công an tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn người dân thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn “Thủ tục hành chính”

Bước 3: Tại mục “Khác”, chọn tính năng đánh giá, góp ý cần thực hiện và nhập passcode

Bước 4: Chọn hồ sơ muốn đánh giá đối với tính năng “Đánh giá dịch vụ TTHC”; hoặc chọn “Tạo mới đánh giá” đối với tính năng “Đánh giá CCHC trong CAND” và “Đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công”. Sau đó nhập thông tin theo yêu cầu và trả lời các nội dung đánh giá

Bước 5: Kiểm tra, cam đoan thông tin cung cấp là đúng sự thật và nhấn “Gửi đánh giá”

Người dân cần thực hiện đánh giá, góp ý một cách có trách nhiệm

Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc đánh giá, góp ý trên VNeID giúp người dân phát huy vai trò giám sát, phản hồi và tham gia xây dựng nền hành chính phục vụ. Những phản hồi về thái độ phục vụ, mức độ thuận tiện, thời gian và chất lượng giải quyết hồ sơ là nguồn thông tin thực tế giúp cơ quan chức năng nhận diện những mặt làm tốt, những hạn chế còn tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đối với công tác CCHC trong Công an nhân dân, ý kiến của người dân còn góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong thực thi công vụ, giúp lực lượng Công an có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phục vụ từ góc độ người dân - những người trực tiếp thực hiện và thụ hưởng các TTHC.

Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Tuy nhiên, góp ý cũng đi đôi với trách nhiệm. Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến nghị người dân cần thực hiện đánh giá trên cơ sở những gì mình trực tiếp trải nghiệm, bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác và có tính xây dựng. Khi phát hiện vấn đề bất cập, người dân nên phản ánh cụ thể để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét, khắc phục; đồng thời ghi nhận những cách làm tốt, thái độ phục vụ tận tình để khuyến khích và phát huy.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, mỗi người dân cần tránh đánh giá theo cảm tính, theo thông tin chưa được kiểm chứng hoặc cung cấp nội dung sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân. Một phản hồi thiếu chính xác có thể làm sai lệch kết quả đánh giá và gây khó khăn cho quá trình xác minh, xử lý.

Mỗi lượt đánh giá là một ý kiến, mỗi góp ý đúng thực tế là một kênh giám sát, mỗi kiến nghị thiết thực là một đóng góp cho cải cách hành chính. Người dân hãy chủ động sử dụng tiện ích trên VNeID sau khi thực hiện TTHC, đánh giá đúng những gì đã trải nghiệm, phản ánh đúng những gì đã xảy ra và góp ý với tinh thần xây dựng, qua đó cùng góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.