Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Làm sao để biết điện thoại không bị chặn giao dịch từ 1/3?

Theo quy định mới tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN, các ứng dụng Mobile Banking phải tự động đăng xuất hoặc dừng hoạt động khi phát hiện dấu hiệu thiết bị có nguy cơ mất an toàn. Đây là biện pháp nhằm tăng cường bảo mật, hạn chế rủi ro lộ lọt dữ liệu và gian lận tài chính.

Những trường hợp có thể khiến ứng dụng ngân hàng bị chặn

Ứng dụng ngân hàng có thể từ chối hoạt động nếu phát hiện:

Trên thực tế, nhiều người dùng đã nhận được thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ từ ứng dụng ngân hàng khi hệ thống phát hiện rủi ro bảo mật trên thiết bị.

Vậy làm sao để kiểm tra điện thoại của bạn có thuộc diện này hay không?

Cách kiểm tra điện thoại Android có bị root

Dấu hiệu nhận biết iPhone đã jailbreak

Cách xử lý khi iPhone đã bị jailbreak

Kiểm tra tình trạng mở khóa Bootloader

Người dùng nên làm gì?

Để tránh bị gián đoạn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số:

Không root hoặc jailbreak thiết bị.

Không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng.

Tắt chế độ gỡ lỗi khi không cần thiết.

Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất.

Việc tăng cường kiểm soát bảo mật theo Thông tư 77/2025 có thể khiến một số người dùng bất tiện, nhưng đây là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ tài khoản và tài sản trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.