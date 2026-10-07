Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thay đổi lớn nhất từ ngày 30/10

Thay đổi mới bước ngoặt tất cả người dân cần nắm rõ.

Tiến trình số hóa quốc gia vừa ghi nhận bước chuyển mình mang tính đột phá khi thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) chính thức được tích hợp vào hệ sinh thái định danh điện tử VNeID. Dù mở ra phương thức hoàn toàn mới trong khai thác hồ sơ địa chính, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về tính pháp lý của sổ đỏ bản giấy cũng như quy trình xác thực dữ liệu số.

Mốc 30/10/2026: Hạn định cho cơ quan quản lý, không phải "hạn chót" đổi sổ đỏ giấy

Chính sách tích hợp dữ liệu đất đai được thúc đẩy mạnh mẽ sau phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 28/9/2026. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đôn đốc các địa phương khẩn trương liên thông hệ thống, hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên nền tảng VNeID trước ngày 30/10/2026.

Đây là mục tiêu kỹ thuật then chốt nằm trong lộ trình xây dựng Chính phủ số, hướng tới dấu mốc đến hết năm 2027 hoàn thành toàn diện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, số hóa hồ sơ và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Người dân cần hiểu đúng bản chất: Ngày 30/10/2026 là thời hạn chốt để các cơ quan quản lý nhà nước hoàn tất nhiệm vụ kết nối và đồng bộ hạ tầng dữ liệu, tuyệt đối không phải hạn chót buộc công dân phải nộp lại hoặc đổi sổ đỏ giấy sang bản điện tử. Toàn bộ Giấy chứng nhận bản giấy đã cấp hợp pháp qua các thời kỳ vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý đầy đủ. Việc đưa thông tin lên môi trường điện tử thuần túy là sự thay đổi về phương thức lưu trữ, xác thực và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan công quyền.

Chấm dứt yêu cầu sao y, công chứng giấy tờ tùy tiện

Quyền lợi sát sườn nhất của người sử dụng đất bắt nguồn từ Nghị định số 320/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/9/2026). Văn bản này sửa đổi, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về giá trị sử dụng của dữ liệu điện tử:

Khi giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự hoặc các hoạt động pháp lý khác, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chủ động tra cứu, khai thác thông tin từ giấy tờ đã tích hợp trên VNeID; nghiêm cấm hành vi yêu cầu người dân phải nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao chứng thực của những giấy tờ đó (trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác).

Quy định này tháo gỡ điểm nghẽn "hành là chính" tồn tại lâu nay. Khi thông tin thửa đất đã hiển thị xác thực trên ứng dụng định danh, người dân sẽ không còn phải tốn thời gian, chi phí đi photocopy, công chứng sổ đỏ khi thực hiện các thủ tục hành chính công.

Tuy nhiên, người dân cần phân biệt rõ giữa việc xuất trình thông tin xác thực và việc thực hiện giao dịch bất động sản. Các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp ngân hàng, đăng ký biến động đất đai hay kê khai nghĩa vụ tài chính vẫn bắt buộc phải tuân thủ trình tự, thủ tục nghiêm ngặt theo Luật Đất đai và các quy định công chứng chuyên ngành.

Hướng dẫn 3 bước chủ động gửi thông tin tích hợp sổ đỏ lên VNeID

Đối với các địa phương đã hoàn tất kết nối cơ sở dữ liệu địa chính, thông tin giấy chứng nhận sẽ được hệ thống tự động đồng bộ về tài khoản định danh cấp độ 2 của chủ sở hữu. Trong trường hợp dữ liệu tại địa phương chưa liên thông, người dân hoàn toàn có thể chủ động khởi tạo yêu cầu tích hợp theo quy trình sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Truy cập chức năng: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn danh mục Dịch vụ khác - chọn Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước - bấm Tạo mới - lựa chọn loại thông tin: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kê khai thông tin chi tiết: Nhập chính xác số hiệu Giấy chứng nhận, số phát hành, thông tin số tờ bản đồ, số thửa đất, diện tích, địa chỉ thửa đất và chụp ảnh rõ nét các trang của sổ đỏ đính kèm lên hệ thống.

Đối soát và phê duyệt: Sau khi gửi dữ liệu, hệ thống tự động điều chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền. Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, cơ quan cấp giấy tờ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, đối soát thực tế và phê duyệt yêu cầu trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

Người dân cần rà soát kỹ lưỡng các thông tin cá nhân (họ tên, số Căn cước công dân/Định danh cá nhân, thông tin đồng sở hữu) nhằm bảo đảm khớp đúng 100% với dữ liệu địa chính, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện các giao dịch sau này.

Cảnh báo bẫy lừa "kích hoạt sổ đỏ online"

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lợi dụng thông tin về mốc thời gian 30/10, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã bắt đầu xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới. Kẻ gian thường gọi điện thoại, gửi tin nhắn mạo danh cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ tư pháp - hộ tịch hoặc công an khu vực để hối thúc nạn nhân:

Thông báo "sổ đỏ bị sai lệch thông tin, sắp bị khóa nếu không xác minh trước 30/10".

Gửi đường link lạ, mã QR độc hại dụ cài đặt ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công giả mạo (thường là tệp tin apk).

Yêu cầu người dân nộp "phí đồng bộ dữ liệu", "phí thẩm định hồ sơ trực tuyến" qua tài khoản cá nhân.

Cơ quan chức năng khẳng định: Quá trình tích hợp sổ đỏ trên VNeID hoàn toàn miễn phí. Cán bộ nhà nước tuyệt đối không yêu cầu người dân tải phần mềm ngoài kho ứng dụng chính thống, không yêu cầu cung cấp mã OTP ngân hàng, mật khẩu hay chuyển tiền qua điện thoại. Mọi thao tác tích hợp, người dân chỉ nên thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID chính thức của Bộ Công an để bảo đảm an toàn dữ liệu và tài sản cá nhân.