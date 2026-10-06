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Ra quyết định khởi tố nam sinh viên Đồng Xuân Hải SN 2006

Chi Chi (Tổng hợp)
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Đồng Xuân Hải SN 2006 bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên báo Tiền Phong rằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Hải (sinh năm 2006, ngụ tại tỉnh Quảng Ninh; hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác tuần tra, giám sát tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện nhiều hội nhóm, tài khoản ảo mạo danh đại lý phân phối vé xem các chương trình đại nhạc hội (live concert) để giăng bẫy người hâm mộ âm nhạc.

Sau gần 1 tháng triển khai các biện pháp trinh sát kỹ thuật số và củng cố căn cứ pháp lý, ngày 3/10/2026, tổ công tác Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng công an sở tại tại tỉnh Quảng Ninh tiến hành bắt giữ Đồng Xuân Hải. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 điện thoại thông minh, 2 máy tính xách tay, 2 SIM kích hoạt sẵn 4G cùng 10 phôi SIM dự phòng chuyên phục vụ hoạt động ẩn danh lừa đảo trên mạng.

Ra quyết định khởi tố nam sinh viên Đồng Xuân Hải SN 2006 - Ảnh 1.

Đồng Xuân Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo báo Vietnamnet, làm việc với điều tra viên, đối tượng khai nhận do túng thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên từ tháng 8/2025 đã lập hàng loạt tài khoản ảo trên nền tảng mạng xã hội Threads như "Đức Tân", "khanhphai", "Trạm Vé Mơ Màng"... để đăng bài nhận phân phối toàn bộ các hạng vé sự kiện ca nhạc hot.

Khi các nạn nhân liên hệ, Hải khéo léo dẫn dụ họ chuyển sang nhắn tin qua ứng dụng Zalo. Tại đây, đối tượng gửi sơ đồ khán đài, định vị chỗ ngồi chi tiết kèm theo các chính sách giảm giá, quà tặng hấp dẫn nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Sau khi người mua tin tưởng chuyển khoản 100% tiền vé vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ ("tài khoản rác"), Hải lập tức chặn mọi kênh liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, với phương thức thủ đoạn trên, Đồng Xuân Hải đã lừa đảo trót lọt hơn 200 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt của mỗi nạn nhân dao động từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng, tổng thiệt hại ước tính vượt mức 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo: Đề nghị những ai là nạn nhân đã chuyển tiền mua vé qua các tài khoản ảo của Đồng Xuân Hải nhanh chóng liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 2 đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để cung cấp thông tin, sao kê giao dịch phục vụ công tác giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Tuyên SN 1972
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