Tất cả người dân có sổ đỏ cần đặc biệt chú ý

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng chủ trương số hóa dữ liệu đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần cảnh giác.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Ninh Bình phát cảnh báo, trong thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng việc triển khai ứng dụng định danh điện tử VNeID và chủ trương số hóa dữ liệu đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, gọi điện, nhắn tin qua Zalo, SMS, Facebook thông báo người dân cần cập nhật hoặc đồng bộ thông tin sổ đỏ trên ứng dụng VNeID.

Thủ đoạn của đối tượng

Giả danh cán bộ Công an, cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để liên hệ với người dân qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác.

Thông báo người dân cần cập nhật, đồng bộ thông tin sổ đỏ hoặc dữ liệu đất đai trên ứng dụng VNeID nhằm tạo tâm lý lo lắng và tin tưởng.

Gửi các đường link giả mạo, yêu cầu người dân truy cập để thực hiện việc cập nhật thông tin hoặc xác thực hồ sơ.

Yêu cầu người dân cung cấp các thông tin cá nhân như số CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Sau khi thu thập được thông tin, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, thực hiện giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích vi phạm pháp luật.

Để phòng tránh trước thủ đoạn lừa đảo mới, cơ quan công an đã đưa ra những khuyến cáo tới người dân.

Cơ quan công an nhấn mạnh, VNeID không gửi đường link yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân hoặc dữ liệu đất đai qua tin nhắn, Zalo, Facebook, vì vậy, người dân cần:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống.

Chỉ thực hiện các thủ tục hành chính và cập nhật thông tin theo hướng dẫn chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần dừng ngay mọi thao tác, không chuyển tiền, đồng thời liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.