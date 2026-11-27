Thông tư có nội dung về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ hết hiệu lực thi hành sau 2 tuần nữa.

Thông tin Bộ Tài chính ban hành Thông tư 158/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 04/2021/TT-BTC kể từ ngày 15/12/2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, không ít chủ sở hữu ô tô, xe máy đang hiểu sai rằng nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) sẽ được gỡ bỏ song không phải như vậy.

Những quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTC sắp hết hiệu lực

Trước khi bị bãi bỏ, Thông tư 04/2021/TT-BTC đóng vai trò hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, trong đó ấn định khung phí đóng và mức bồi thường cho từng nhóm phương tiện:

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Đối với mô tô, xe máy: Mức phí áp dụng từ 55.000 đến 60.000 đồng đối với xe mô tô hai bánh; 55.000 đồng cho xe máy điện và 290.000 đồng đối với các loại xe gắn máy khác.

Đối với ô tô: Mức phí là 437.000 đồng cho xe dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải và 794.000 đồng cho xe chở người từ 6 đến 11 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải.

Hạn mức trách nhiệm bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra tối đa 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn; thiệt hại về tài sản tối đa 50 triệu đồng/vụ đối với xe máy và 100 triệu đồng/vụ đối với ô tô cùng các phương tiện tương tự.

Không hề xóa bỏ nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc

Việc Thông tư 158/2026/TT-BTC chấm dứt hiệu lực của Thông tư 04/2021/TT-BTC thực chất chỉ là bước rà soát, làm sạch hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với các quy định cũ vốn đã được thay thế bởi các văn bản cấp cao hơn. Văn bản mới không hề hủy bỏ chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Trên thực tế, trách nhiệm mua bảo hiểm của người dân vẫn được duy trì nghiêm ngặt bởi hai trụ cột pháp lý hiện hành có hiệu lực cao hơn:

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022: Tại điểm a khoản 2 Điều 8 khẳng định rõ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc theo luật định, hoàn toàn độc lập với sự tồn tại của Thông tư 04/2021/TT-BTC.

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP: Tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 tiếp tục quy định chặt chẽ đối tượng và nghĩa vụ tham gia. Theo đó, mọi chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam đều bắt buộc phải mua bảo hiểm TNDS tại các doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép triển khai nghiệp vụ.

Khuyến cáo quan trọng dành cho chủ phương tiện sau 2 tuần nữa

Kể từ mốc thời gian 15/12/2026, mọi quy định về điều kiện, biểu phí, giới hạn trách nhiệm và phạm vi bồi thường bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới sẽ tiếp tục được thực hiện thống nhất theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP và Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Do vậy, người sở hữu ô tô, xe máy trên cả nước tuyệt đối không được chủ quan hay bỏ qua loại giấy tờ bắt buộc này. Chủ phương tiện cần chủ động mua và mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS còn hiệu lực từ các doanh nghiệp bảo hiểm được Nhà nước cấp phép hợp pháp để vừa tuân thủ đúng luật giao thông, vừa bảo đảm nguồn tài chính hỗ trợ kịp thời nếu không may xảy ra sự cố tai nạn.