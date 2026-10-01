Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông tin mới nhất từ hôm nay

Hàng triệu người dân trên cả nước chính thức bước vào đợt nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) đầu tiên áp dụng cơ chế mới từ 1/10.

Mặc dù chính sách tạo lập và tích hợp "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" đối với lương hưu và trợ cấp xã hội trên ứng dụng VNeID đã chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, nhưng bắt đầu từ hôm nay (1/10/2026), hàng triệu người thụ hưởng trên cả nước mới chính thức bước vào đợt nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) đầu tiên áp dụng cơ chế mới này.

Căn cứ Nghị định số 320/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/8/2026 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử), người dân thuộc diện thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đã có thể chủ động tạo lập và tích hợp tài khoản nhận tiền trực tiếp ngay trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là lần đầu tiên hành lang pháp lý quy định cụ thể về "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên nền tảng VNeID. Bản chất đây không phải là một tài khoản ngân hàng mở mới độc lập, mà VNeID đóng vai trò hạ tầng định danh số, cho phép công dân liên kết tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản Mobile Money cá nhân để tiếp nhận các khoản chi trả an sinh xã hội minh bạch, nhanh chóng và chính xác.

Quy trình 4 bước đăng ký, thay đổi tài khoản nhận lương hưu trên ứng dụng VNeID

Để chủ động đăng ký hoặc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ứng dụng VNeID, người thụ hưởng thực hiện theo trình tự chuẩn hóa sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Bước 1: Cập nhật và đăng nhập ứng dụng VNeID: Kiểm tra kho ứng dụng trên điện thoại (App Store hoặc Google Play) để cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được kích hoạt.

Bước 2: Truy cập chuyên mục "An sinh xã hội": Tại màn hình trang chủ, tìm và chọn mục An sinh xã hội, sau đó nhấn chọn Tài khoản hưởng an sinh xã hội. Để bảo đảm an toàn dữ liệu, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng xác thực danh tính thông qua mã PIN, dấu vân tay hoặc công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face ID).

Bước 3: Thiết lập thông tin tài khoản thụ hưởng mới: Chọn tính năng Thay đổi tài khoản hưởng ASXH. Người dùng lựa chọn ngân hàng trong danh mục hỗ trợ liên kết và nhập đầy đủ, chính xác các trường dữ liệu: Họ và tên; Số tài khoản ngân hàng; Số thẻ CCCD/CMND; Ngày, tháng, năm sinh. Sau khi rà soát kỹ thông tin, người dùng tích chọn đồng ý chia sẻ dữ liệu và nhấn Tiếp tục. Hệ thống VNeID sẽ tự động đối soát thông tin tài khoản với cơ sở dữ liệu của ngân hàng để xác thực tính chính chủ.

Bước 4: Xác nhận và chờ hệ thống phê duyệt: Sau khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống gửi thông báo tiếp nhận trên ứng dụng. Hồ sơ sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra và phê duyệt theo quy trình tự động. Khi hoàn tất cập nhật, các kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp tiếp theo sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng mới đã đăng ký.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 10/2026 chi tiết theo từng khu vực

Song song với việc vận hành tính năng mới trên VNeID, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 10/2026 cũng được cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai đồng bộ trên toàn quốc theo các mốc thời gian cụ thể:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Chi trả qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM): Thực hiện bắt đầu từ ngày mai 2/10/2026 (thứ Sáu).

Chi trả bằng tiền mặt trực tiếp: Cơ quan BHXH phối hợp cùng hệ thống Bưu điện bắt đầu chi trả từ ngày 5/10/2026 (thứ Hai), bảo đảm thời gian phục vụ tại bàn chi trả tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

Chi trả tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ: Kéo dài từ ngày 12/10 đến hết ngày 25/10/2026.

Quy định chung của BHXH Việt Nam nêu rõ: Nếu ngày chi trả định kỳ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định Nhà nước, lịch chuyển tiền sẽ tự động chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Do có sự phân bổ tiến độ theo từng cụm địa phương, lịch chi trả qua tài khoản ngân hàng có sự khác biệt giữa hai nhóm tỉnh, thành phố:

Nhóm địa phương Mốc thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân Danh sách các tỉnh, thành phố áp dụng Nhóm 1 (21 địa phương) Ngày 1 hàng tháng TP.HCM, Cần Thơ, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang. Nhóm 2 (13 địa phương) Ngày 2 hàng tháng Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ngãi, Đồng Tháp.



