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Tất cả người dân có gửi tiền tiết kiệm ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an

Thái Hà
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Công an cảnh báo người dân cảnh giác các gói gửi tiền tiết kiệm mang tên "ưu đãi đặc quyền", "suất gửi nội bộ VIP".

Thời điểm những tháng cuối năm luôn là giai đoạn nhu cầu tích lũy tài chính và gửi tiết kiệm của người dân tăng đột biến. Nắm bắt tâm lý muốn tìm kiếm kênh đầu tư an toàn nhưng có tỷ suất sinh lời vượt trội, các đường dây tội phạm công nghệ cao đã liên tục tung ra các gói gửi tiền mang danh "ưu đãi đặc quyền", "suất gửi nội bộ VIP" với mức lãi suất không tưởng từ 15–20%/năm để dẫn dụ người dân sập bẫy.

Mạo danh ngân hàng tung gói tiết kiệm "VIP", dẫn dụ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

Theo phân tích của Công an xã Đất Mới (tỉnh Cà Mau), kịch bản lừa đảo của các đối tượng được xây dựng hết sức tinh vi. Ban đầu, chúng tạo lập các trang web, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính uy tín. Sau đó, các đối tượng đóng vai nhân viên quản lý khách hàng VIP, chủ động gọi điện, gửi tin nhắn hoặc chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận các nạn nhân tiềm năng.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo quảng bá những chương trình gửi tiết kiệm hạn mức đặc biệt, chỉ dành riêng cho khách hàng thân thiết hoặc nhân viên nội bộ với mức lãi suất cao gấp nhiều lần biểu lãi suất niêm yết của Ngân hàng Nhà nước.

Khi nạn nhân "cắn câu", các đối tượng lập tức đưa ra nhiều yêu cầu tinh vi:

Tất cả người dân có gửi tiền tiết kiệm chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 1.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Ngay khi có được các dữ liệu xác thực này, kẻ gian lập tức chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng, thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép và rút sạch toàn bộ số dư của nạn nhân trong tích tắc.

Khuyến cáo khẩn từ lực lượng công an: Nguyên tắc an toàn bảo vệ dòng tiền

Trước tình hình tội phạm tài chính diễn biến phức tạp, Công an xã Đất Mới đưa ra khuyến cáo khẩn, đề nghị người dân tuân thủ nghiêm các quy tắc bảo mật giao dịch ngân hàng:

Tất cả người dân có gửi tiền tiết kiệm chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 2.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết

Chỉ gửi tiết kiệm qua kênh chính thống: Mọi giao dịch mở sổ tiết kiệm phải được thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng, hoặc thao tác trên website chính thức, ứng dụng ngân hàng số do ngân hàng phát hành và được tải từ các kho ứng dụng chuẩn (Google Play, App Store).

Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân: Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền gửi tiết kiệm vào bất kỳ số tài khoản cá nhân nào của nhân viên để "giữ chỗ" hay "hưởng suất ưu đãi".

Bảo vệ tuyệt đối mã bảo mật: Không cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã PIN, mã xác thực một lần (OTP) hoặc thông tin thẻ cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức; không bấm vào đường link lạ và không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc về điện thoại.

Tỉnh táo trước "lãi suất trên trời": Người dân cần chủ động xác minh lại thông tin lãi suất và các chương trình khuyến mại qua tổng đài hoặc các kênh chính thống của ngân hàng. Đặc biệt cảnh giác với các chiêu trò hối thúc chuyển tiền khẩn cấp để "giữ suất VIP".

Cần làm gì khi lỡ chuyển tiền hoặc lộ thông tin bảo mật?

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân đã lỡ chuyển tiền, vô tình để lộ thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc phát hiện tài khoản xuất hiện giao dịch bất thường, người dân cần hành động khẩn cấp:

Khóa tài khoản tức thì: Liên hệ ngay đường dây nóng chính thức của ngân hàng hoặc sử dụng tính năng khóa khẩn cấp trên ứng dụng di động để tạm dừng mọi giao dịch chuyển tiền.

Trình báo cơ quan chức năng: Kịp thời tới cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp toàn bộ lịch sử tin nhắn, số điện thoại, thông tin tài khoản đối tượng và sao kê giao dịch để lực lượng điều tra nhanh chóng vào cuộc truy vết, phong tỏa dòng tiền.

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