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Khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố Vũ Chí Thiện SN 1993

Chi Chi
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Từ việc bắt giữ Vũ Chí Thiện SN 1993, công an bắt thêm Phan Đoàn Kiều Trúc và Nguyễn Mai Hoa.

Ngày 26/9, Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố 3 đối tượng vi phạm về ma túy.

Cụ thể, tối 18/8/2026, Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra hành chính P.V.A (SN 2005; Nơi ở hiện tại: phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội), là nhân viên giao hàng công nghệ, phát hiện 1 túi nilon chứa ma túy.

Qua truy xét, Công an phường Kim Liên xác định Vũ Chí Thiện (SN 1993, trú tại phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) là người đã giao gói hàng chứa ma túy cho P.V.A.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Chí Thiện tại phường Tương Mai và thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp tổng khối lượng gần 300 gam ma túy tổng hợp gồm Methamphetamine, Ketamin, MDMA, Cocain cùng nhiều dạng ma túy tổng hợp khác, được ngụy trang trong các túi, gói mang nhãn hiệu khác nhau.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố Vũ Chí Thiện SN 1993 - Ảnh 1.

Ảnh: CA TP Hà Nội

Khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố Vũ Chí Thiện SN 1993 - Ảnh 2.

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: CA TP Hà Nội

Qua khai thác mở rộng, cơ quan Công an đã bắt giữ Phan Đoàn Kiều Trúc ( SN 2002; HKTT: Thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Mai Hoa (SN 2001; Nơi thường trú: thôn 6 Thành Kim, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa) là các đối tượng đã mua ma túy tổng hợp của Vũ Chí Thiện để tổ chức sử dụng. Ngoài ra, Công an phường đã triệu tập Bùi Tú Ngọc (SN 1998; Nơi thường trú: phường Bạch Mai, TP Hà Nội) - vợ của Vũ Chí Thiện để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Chí Thiện về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự; khởi tố Phan Đoàn Kiều Trúc và Nguyễn Mai Hoa về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự; khởi tố Bùi Tú Ngọc về hành vi “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Cận cảnh hiện trường công an đột kích điểm kinh doanh của Vũ Thị Xuân Trà SN 2001
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