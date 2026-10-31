Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau cần thông báo cho ngân hàng và đến trình báo công an

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua hình thức “mở ngọc trai trúng thưởng” trên mạng xã hội kết hợp mạo danh lực lượng Công an hỗ trợ thu hồi tiền nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.T. (sinh năm 1973, trú tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung trình báo, bà T. tham gia mua ngọc trai qua trang mạng xã hội có tên "Ngọc Ngà Châu Báu", được thông báo trúng thưởng và yêu cầu chuyển tiền để hoàn tất thanh toán trước khi nhận thưởng.

Tin tưởng, bà T. đã chuyển số tiền 30.000.000 đồng. Tuy nhiên, trang này sau đó viện lý do chuyển khoản không đúng nội dung, yêu cầu chuyển lại với số tiền lớn hơn và kiên quyết không hoàn trả số tiền đã giao dịch.

Đáng chú ý, sau khi mất tiền và không được hoàn trả, bà T. tiếp tục liên hệ với một tài khoản Facebook sử dụng hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân, tự xưng là điều tra viên để đề nghị hỗ trợ lấy lại tiền. Đối tượng này đã gửi cho bà T. một bộ hồ sơ vụ án mang tiêu đề Bộ Công an, có hình con dấu, chữ ký giả, thông báo số tiền được thu hồi là 65.699.000 đồng và yêu cầu nộp trước 10% làm phí xác minh chính chủ vào tài khoản cá nhân.

Khi nạn nhân chuẩn bị tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu, sự việc đã được cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Tin nhắn yêu cầu chuyển thêm tiền và người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc (Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Từ nội dung vụ việc trên, cơ quan Công an chỉ rõ các thủ đoạn phổ biến của các đối tượng gồm việc phát trực tiếp cảnh tách trai lấy ngọc, thông báo trúng thưởng hoặc hứa mua lại ngọc với giá cao nhằm thu hút người xem tham gia; khi người dân muốn nhận thưởng hoặc nhận lại tiền thì yêu cầu chuyển thêm phí, thuế với lý do hoàn tất thanh toán hoặc viện cớ chuyển sai nội dung để ép chuyển số tiền lớn hơn; đồng thời lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của nạn nhân để sử dụng tài khoản giả danh Công an, gửi tài liệu giả mạo nhằm yêu cầu nộp trước phí xác minh chính chủ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo Nhân dân cần đặc biệt cảnh giác với các hình thức mở ngọc trai, cắt đá tìm ngọc kèm lời hứa hẹn trúng thưởng trên không gian mạng, tuyệt đối không chuyển thêm tiền theo yêu cầu nộp phí, thuế hay đặt cọc để nhận thưởng.

Người dân lưu ý không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an để xác minh chính chủ hay thu hồi tiền bị lừa đảo; không tin tưởng vào ảnh đại diện mặc trang phục Công an, con dấu, chữ ký hay hồ sơ vụ án gửi qua mạng xã hội mà cần trực tiếp liên hệ cơ quan Công an để kiểm tra xác thực. Bên cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu và thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, thông báo cho ngân hàng, lưu giữ tin nhắn, chứng từ giao dịch và đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi hoặc cơ quan Công an xã, phường gần nhất để trình báo, hỗ trợ giải quyết kịp thời.