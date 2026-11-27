Đây là nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2027, Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp trong 4 trường hợp cụ thể, đồng thời siết chặt quy trình xử lý khi người dân không giao nộp lại giấy chứng nhận.

4 trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Nhằm bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ trong công tác quản lý đất đai và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, Luật Đất đai (sửa đổi) quy định rõ 4 trường hợp Nhà nước thu hồi các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp, bao gồm:

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Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất: Áp dụng khi Nhà nước có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất được ghi nhận trên giấy chứng nhận đã cấp trước đó.

Giấy chứng nhận cấp trái quy định pháp luật: Áp dụng đối với giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc sai quy định pháp luật về đất đai và buộc phải thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền (ngoại trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp cho bên thứ ba theo quy định).

Bị cơ quan chức năng tuyên hủy, thu hồi: Áp dụng trong trường hợp giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra phán quyết, quyết định tuyên hủy hoặc thu hồi.

Phục vụ công tác thi hành án, đấu giá tài sản: Áp dụng trong trường hợp thực hiện đấu giá, giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự, nhưng người phải thi hành án cố tình không nộp lại giấy chứng nhận đã được cấp.

Quy định chặt chẽ về thẩm quyền thu hồi, hủy và cấp lại giấy chứng nhận

Bên cạnh 4 nhóm trường hợp nêu trên, đạo luật cũng thiết lập hàng rào pháp lý nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng thu hồi tùy tiện. Cụ thể, việc thu hồi các loại giấy chứng nhận đã cấp ngoài 4 trường hợp quy định chỉ được phép tiến hành khi có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, hoặc có văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc tổ chức thi hành bản án, quyết định trong đó nêu rõ yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận.

Đối với tình huống người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không chấp hành việc giao nộp lại giấy chứng nhận khi đã có quyết định thu hồi hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ ban hành quyết định hủy giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đã cấp.

Song song với chế tài xử lý, để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân, Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện cấp lại giấy chứng nhận mới cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn tất việc thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận cũ do lỗi cấp không đúng quy định pháp luật.