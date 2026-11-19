Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật trong sử dụng Internet tại doanh nghiệp.

Công an TP Hà Nội mới đây cho biết, trong quá trình sử dụng Internet phục vụ công việc, người lao động có thể làm phát sinh rủi ro pháp lý cho bản thân và doanh nghiệp từ những hành vi tưởng như đơn giản như chia sẻ tài khoản, sử dụng quyền truy cập sai mục đích, tự ý chuyển dữ liệu cho người khác hoặc làm lộ tài liệu cần bảo vệ.

Khoản 2 Điều 42 Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 quy định người sử dụng phải bảo mật thông tin đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản số; trường hợp tài khoản được sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì tùy tính chất, mức độ, chủ tài khoản hoặc người sử dụng có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường nếu gây thiệt hại.

Đối với mức xử phạt hành chính

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Điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định cá nhân sử dụng thông tin xác thực, thông tin đăng nhập hoặc quyền truy cập tài khoản số không đúng quy định pháp luật có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định này, đối với các vi phạm an ninh mạng từ Mục 1 đến Mục 5, tổ chức thực hiện cùng hành vi bị phạt gấp hai lần cá nhân. Vì vậy, cho người khác sử dụng quyền truy cập, dùng tài khoản được cấp ngoài mục đích công việc hoặc sử dụng thông tin đăng nhập không đúng quy định đều có thể dẫn đến xử phạt.

Đối với dữ liệu cá nhân, điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định phạt từ 20 đến 40 triệu đồng đối với tổ chức khi xử lý dữ liệu không đúng phạm vi, không phù hợp mục đích đã xác định hoặc vượt quá mức cần thiết; cá nhân thực hiện cùng hành vi chịu mức bằng một nửa theo Điều 7. Điểm b khoản 2 Điều 39 quy định mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng đối với tổ chức khi sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật. Do đó, việc tự ý tải danh sách khách hàng, hồ sơ nhân sự hoặc dữ liệu đối tác về thiết bị cá nhân, chuyển cho người không có thẩm quyền hoặc sử dụng ngoài mục đích công việc cần được kiểm soát chặt chẽ.

Đối với mức truy cứu trách nhiệm hình sự

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Khi hành vi đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện có thể bị truy cứu hình sự. Theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng trong các trường hợp luật định có thể bị phạt tiền từ 30 đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 7 năm. Điều 289 quy định hành vi cố ý xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác có khung cơ bản từ 1 đến 5 năm tù, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể lên tới 12 năm tù.

Đáng chú ý, đối với bí mật nhà nước, ngay cả lỗi vô ý cũng có thể dẫn tới trách nhiệm hình sự. Theo Điều 338 Bộ luật Hình sự, người vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; nếu thuộc trường hợp nghiêm trọng, mức phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù.

Ngoài hành chính và hình sự, thiệt hại thực tế còn có thể làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Điều 597 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nếu người của pháp nhân gây thiệt hại trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao thì pháp nhân phải bồi thường; sau đó có quyền yêu cầu người có lỗi hoàn trả một khoản tiền theo quy định.

Vì vậy, người lao động cần ghi nhớ:

Không chia sẻ tài khoản, mật khẩu và mã xác thực;

Không truy cập vượt quyền;

Không tự ý sao chép hoặc chuyển dữ liệu ra ngoài;

Không đưa tài liệu cần bảo vệ lên email, cloud hoặc thiết bị cá nhân;

Phải báo cáo ngay khi phát hiện mất tài khoản, gửi nhầm dữ liệu hoặc có dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập.

Phòng ngừa từ nhận thức pháp luật chính là biện pháp quan trọng để hạn chế một sai sót cá nhân trở thành vi phạm pháp luật và gây hậu quả cho cả doanh nghiệp.