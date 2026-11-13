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Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất về đăng ký cư trú vừa được áp dụng

Duy Anh
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Dưới đây là 8 thủ tục hành chính hành chính về đăng ký cư trú theo quy định mới nhất.

Ngày 16/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5860/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Theo đó, hiện nay có 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã, UBND cấp xã như sau:

- Ảnh 1.

Trong đó, việc xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới (Ảnh được tạo bởi AI).

Để bảo đảm quyền của công dân, cũng như để không bị vi phạm các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú, cơ quan công an đề nghị công dân, tổ chức, hộ gia đình thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú.

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