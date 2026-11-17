Ngày 16/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2025, Mai Thanh Tùng tham gia hội nhóm Facebook "Mua bán tài khoản ngân hàng" và biết một tài khoản Telegram tên D.V có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để hưởng chênh lệch.



Tùng đã đặt vấn đề, hướng dẫn N.A.Đ (SN 1997, trú tỉnh Ninh Bình) và N.M.C (SN 2002, trú tỉnh Hà Tĩnh) đứng tên thành lập 5 công ty tại TP. Hà Nội, sau đó dùng tư cách người đại diện theo pháp luật mở tài khoản ngân hàng loại doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng rồi chuyển toàn bộ tên đăng nhập, mật khẩu cho Tùng qua Zalo. Mỗi tài khoản Tùng trả công từ 1,5 - 2 triệu đồng. Các công ty này chỉ được lập ra để mở tài khoản, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên thực tế.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Mai Thanh Tùng.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Tùng đã thu mua tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng (gồm 26 tài khoản doanh nghiệp và 1 tài khoản cá nhân), sau đó bán lại cho đối tượng D.V với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng. Hành vi của Tùng đã xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, ảnh hưởng đến tính an toàn, minh bạch của các giao dịch thanh toán.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại Khoản 1, Điều 291, Bộ luật Hình sự. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM; không cho người khác mượn căn cước công dân hoặc đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản theo yêu cầu để nhận tiền công. Những tài khoản này thường bị các đối tượng sử dụng làm công cụ lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến... Khi phát hiện các hội nhóm, cá nhân rao mua, thuê tài khoản ngân hàng, đề nghị thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an